Fórmula 1: Aston Martin confirma que aspira a la continuidad de Sebastian Vettel

El jefe del equipo Aston Martin de Fórmula 1, Mike Krack, desmintió este miércoles (01.06.2022) los rumores sobre un posible fichaje del alemán Mick Schumacher para suplir a su compatriota Sebastian Vettel, actual piloto de la escudería, en declaraciones al canal RTL/ntv.

"Tenemos claro que queremos seguir con Sebastian y todo lo demás lo veremos más adelante", dijo Krack. Recientemente se había especulado con que Schumacher, de 23 años, podría suceder a Vettel, de 34, en el equipo británico la próxima temporada. El contrato de Vettel expira al final del presente año.

Krack reiteró su interés en seguir trabajando con el tetracampeón del mundo. "Cuando tienes un piloto como Sebastian, tienes que intentar mantenerlo. Es una mezcla de extrema calidad de conducción y experiencia, y también una persona muy, muy positiva que nos hace avanzar", dijo el luxemburgués.

El jefe de Vettel elogió la actitud del piloto a pesar de los problemas deportivos del Aston Martin, que hasta ahora ha demostrado ser demasiado lento: "No conduce así quien no quiere conducir. Nadie actúa así si no quiere conducir". Vettel, con cinco puntos, es el decimoquinto clasificado en el mundial de pilotos tras siete carreras. (dpa/rtl)