Extremistas de derecha y negacionistas del COVID-19 planeaban secuestrar al ministro de Salud alemán

La justicia alemana anunció el jueves (14.04.2022) el arresto de cuatro miembros de una red de extrema derecha opositora a las reglas anticovid que estaría planeando "atentados violentos" en Alemania y secuestros de "personalidades".

Una de estos objetivos era, por ejemplo, el ministro de Salud, el socialdemócrata Karl Lauterbach, férreo defensor de las medidas anticovid y de la vacunación obligatoria, según informaron fuentes gubernamentales.

La base para una "guerra civil"

La red, que se hacía llamar "Patriotas Unidos" y que ya estaba bajo vigilancia por las autoridades desde octubre de 2021, tenía por objetivo la destrucción del "sistema democrático alemán", informaron la policía y la fiscalía de la región de Renania Palatinado (suroeste).

Los detenidos, que tienen entre 41 y 55 años, habían previsto además atacar a la red eléctrica y provocar "apagones importantes en todo el territorio", lo que habría creado, según ellos, la base para una "guerra civil".

Durante su redada, el miércoles, confiscaron armas de fuego, municiones, lingotes de oro y monedas de plata y dinero en efectivo por un valor de 10.000 euros. Además encontraron documentos que detallaban los planes del grupo y falsos certificados de vacunación contra el coronavirus.

Lauterbach responde

"Algunos negacionistas del Covid-19 no luchan contra las vacunas o las medidas del coronavirus. Están luchando contra nuestro orden democrático básico", dijo Karl Lauterbach en una entrevista con el medio alemán Bild.

"Pero no tendrán éxito con eso. No me dejaré influenciar por esto, sino que seguiré defendiendo a toda la población. Este ejemplo muestra la división de nuestra sociedad. Superar esta división y recuperar la confianza sigue siendo el objetivo de mi política", agregó.

Las operaciones policiales contra estos sectores radicales que se oponen a las restricciones sanitarias han aumentado en Alemania, donde la violencia de la extrema derecha está considerada el principal riesgo para el orden público, por delante de las amenazas yihadistas.

