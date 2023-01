Extraña criatura habría usado el tridente de su cabeza para competir por las hembras hace 400 millones de años

Un grupo de investigadores ha llegado a la conclusión de que el artrópodo marino Walliserops trifurcatus usaba el característico tridente de su cabeza para combatir con otros machos, para así ganar la oportunidad de aparearse con las hembras, según se detalla en un estudio publicado el martes (17.01.2023) por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Este antiguo trilobita vivió en el fondo del océano hace unos 400 millones de años, por lo que, según los autores de la investigación, se trataría de la evidencia más antigua de un combate por selección sexual en el mundo animal.

"El extraordinario trilobite del Devónico Walliserops llevaba en la cabeza un tridente gigante único, cuya finalidad ha sido durante mucho tiempo un misterio", explicó el paleontólogo Richard Fortey, del Museo de Historia Natural del Reino Unido.

"Ahora creemos que se usaba para duelos entre machos que luchaban por la dominación. La evolución de la competición por motivos sexuales en los animales es cientos de millones de años más antigua de lo que pensábamos", agregó.

Un ejemplar cambió la perspectiva

Anteriormente, se creía que esta criatura marina usaban sus tridentes para buscar comida, defenderse o excavar un escondite. Pero el ejemplar en excelentes condiciones exhibido en el Museo de Historia Natural de Houston (EE. UU.) posee una deformación genética en su tridente que llamó la atención de los paleontólogos.

Resulta que este W. trifurcatus tenía una inusual cuarta púa en su tradicional tridente, sin rasgos de lesiones. Como los restos fósiles de este animal marino corresponden a los de un adulto, los autores sugieren que esta deformidad no tuvo un impacto significativo en sus posibilidades de supervivencia, por lo que asumen que fue usada para combatir.

La diferencia entre un ejemplar con tres y otro con 4 púas.

Comparación con el reino animal

No se puede comprobar completamente si estos animales luchaban por tener derecho a aparearse con las hembras. Otros animales como los ciervos, que tras pelear pueden perder parte de sus cuernos, también pueden sobrevivir hasta la etapa adulta.

Los científicos creen que los escarabajos rinoceronte son un buen ejemplo, ya que esta especie también usa su gran cuerno para duelos entre machos, e intentan volcar a sus rivales durante la época de apareamiento.

"La proyección del tridente de Walliserops encaja mejor con la morfología de un arma utilizada como una pala", escribieron los expertos.

Diferencias con las hembras

Asimismo, los investigadores estiman que este trilobite tenía dimorfismo sexual, es decir, los machos diferían de las hembras en apariencia. Hasta ahora no se han encontrado ejemplares hembras del W. trifurcatus, aunque es probable que hayan tenido un tridente más pequeño, o ninguno.

"El Walliserops proporciona el ejemplo más antiguo de comportamiento de combate en el registro fósil, muy probablemente ritualizado en la competición por las parejas", agregaron.

"Aunque los hábitos de vida fósiles son difíciles de probar, la consiliencia de la morfología, la teratología y los datos biométricos apuntan todos a la misma interpretación, lo que lo convierte en uno de los ejemplos más sólidos de especulación paleoecológica", concluyeron.

Editado por José Ignacio Urrejola