Expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski seguirá detenido

El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) perdió este lunes (15.04.2019) la apelación para recuperar su libertad tras haber sido detenido el pasado miércoles (10.04.2019) por un presunto lavado de dinero en el caso Odebrecht. En los próximos días puede ingresar a prisión preventiva a petición de la Fiscalía.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios desestimó el recurso interpuesto por Kuczynski. "Existen indicios suficientes de presunta comisión de lavado de activos del ciudadano Kuczynski y de obstaculización a las investigaciones", decidió el magistrado Juan Guillermo Piscoya, presidente de la primera sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia.

Sin embargo se aceptó liberar a su secretaria Gloria Kisic y su chófer, José Luis Bernaola, quienes hasta ahora estaban arrestados junto al exmandatario.

Los tres están imputados por supuestamente haber lavado dinero de posible origen ilegal de la constructora brasileña Odebrecht a través de consultorías a nombre de Westfield Capital, la empresa de Kuczynski registrada en Estados Unidos, cuando este era ministro del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).

La Fiscalía sospecha que las consultorías, que ascendieron a 782.000 dólares entre 2004 y 2007, son supuestamente unos pagos con apariencia de legalidad para obtener los favores de Kuczynski en la adjudicación de grandes obras públicas cuyas licitaciones obtuvieron mediante sobornos.

Concretamente Kuczynski está siendo investigado por las adjudicaciones del proyecto de irrigación Olmos y la carretera interoceánica del sur, por la que Toledo recibió supuestamente 20 millones de dólares en sobornos.

La detención

El expresidente fue detenido el miércoles (10.04.2019) por la policía, luego de que un tribunal especializado en crimen organizado y corrupción de funcionarios aceptara un pedido de detención de 10 días por riesgo de fuga y obstrucción a la justicia.

"Me han destruido mi reputación de 60 años de trabajo. Me da vergüenza realmente haber sido presidente de un país donde llegamos a estos niveles. Realmente me hace llorar en mi corazón ver esto a mi edad", dijo Kuczynski, de 80 años, ante los magistrados.

Kuczynski, un exitoso exbanquero de Wall Street, es investigado por pagos de Odebrecht por asesorías a dos empresas ligadas a él: First Capital y Westfield Capital.

Odebrecht reveló a fines de 2017 que había pagado casi cinco millones de dólares por asesorías a First Capital y a Westfield Capital cuando el expresidente era ministro de economía de Toledo. El acusado negaba hasta ese momento todo vínculo con la brasileña.

Otros casos

La empresa brasileña pagó sobornos en una docena de países de Latinoamérica, y en Perú también estuvieron acompañados de donaciones irregulares a las campañas electorales de los principales candidatos, como presuntamente ocurrió con Keiko Fujimori, quien desde noviembre está en prisión preventiva.

La revelación de los vínculos de Odebrecht con Kuczynski provocó en marzo de 2018 su salida del sillón presidencial ante la presión del fujimorismo, que también denunció una presunta compra de votos de parlamentarios para intentar evitar su destitución.

Además de Kuczynski, otros tres expresidentes encaran investigaciones judiciales que pueden llevarlos a prisión por el megaescándalo Odebrecht. Ellos son: Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

DG (efe, afp)

