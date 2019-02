Expresidente costarricense Arias es denunciado por acoso sexual

El expresidente costarricense y Premio Nobel de la Paz 1987, Óscar Arias (foto), fue denunciado ante los tribunales de justicia por acoso sexual a una médica y activista antinuclear, según informaron medios este martes (05.02.2019).

Arias, por su parte, rechazó la acusación y aseguró que se defenderá el los tribunales. "Con respecto a las informaciones publicadas el día de hoy debo decir que rechazo categóricamente las acusaciones que se me hacen. Nunca he actuado irrespetando la voluntad de ninguna mujer, menos aún tratándose de su libertad de relacionarse con otra persona", dijo Arias en un comunicado difundido por su equipo legal.

Arias, de 78 años, afirmó que en su "vida pública he impulsado la igualdad de género, pues considero que es un medio indispensable para lograr una sociedad más justa y equitativa para todas las personas".

La denuncia

La acusación presentada este lunes fue dada a conocer por el Semanario Universidad, que detalla que la médica y activista Alexandra Arce von Herold, habría sufrido el acoso en diciembre de 2014, durante una visita a la casa de Arias en San José.

La mujer también envió la demanda al diario estadounidense The New York Times, que lo publicó extensamente en su sitio de internet. "Abrí el folder, le expliqué, y ya cuando terminamos yo me levanté dándole la espalda. Entonces él me agarró por detrás y me tocó los senos", narró la médica al Semanario Universidad. Asimismo, aseguró que Arias la besó y le metió los dedos en su vagina, a pesar de que ella le pidió que se detuviera."Yo estaba como que no sabía qué hacer, me sentía atrapada en ese momento", dijo la mujer al Semanario Universidad.

Según la denunciante, Arias, presidente en dos periodos (1986-1990 y 2006-2010), salió de la oficina en la que estaban y le pidió ir a otro sitio, lo que ella aprovechó para marcharse del lugar.

"La médica tenía entonces 30 años de edad, lideraba la filial en Costa Rica de una ONG internacional dedicada al activismo para abolir las armas nucleares y había conocido al premio Nobel a través de su madre, quien fue diputada por el Partido Liberación Nacional (PLN)", mismo al que pertenece Arias, señaló el Semanario. Según el relato, ella asistió a la casa del exmandatario para entregarle una carpeta con información sobre la campaña antinuclear, pues él estaba apoyando la causa.

"La médica asegura que, desde diciembre del 2014 hasta la fecha, pasó por diferentes estados de ánimo y tuvo sentimientos encontrados respecto al tema. Por momentos, dice, anhelaba olvidar por completo el episodio y en otros, se sentía animada a interponer una denuncia pública o judicial", detalla el reportaje del Semanario Universidad.

FEW (AFP, EFE)

