Expolicía Eric Adams elegido nuevo alcalde de Nueva York

Cómo la Opera Metropolitana de Nueva York se tornó leyenda

Reapertura con estreno retrasado

La Met emplea a más de 3.000 personas y es la organización de artes escénicas más grande de los Estados Unidos. Pero en sus 138 años de existencia, no había mostrado una sola ópera de un compositor negro. La reapertura, tras 18 meses de cierre por la pandemia, con "Fire Shut Up In My Bones" de Terence Blanchard (izquierda), hizo por lo tanto historia.