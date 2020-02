Expertos en seguridad advierten sobre las amenazas del mundo digital

Diferentes especialistas de todo el mundo se reunieron este viernes (14.02.2020) en la Conferencia de Ciberseguridad de Munich (MCSC 2020). La compañía de telecomunicaciones china Huawei y su red 5G han sido uno de los principales temas de discusión.

Confianza en Huawei

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado a otros países para que marginen a Huawei de los proyectos de ampliación de sus redes de telecomunicaciones. Se dice que la red 5G será tan rápida, que hará posible todo tipo de cosas nuevas, como automóviles sin conductores o robots-cirujanos en hospitales, y eso implica que la necesidad de confiar en la infraestructura digital será aún mayor.

Pero en Europa, los políticos no son tan restrictivos. Miembros del Partido Democristiano de la canciller alemana Angela Merkel escribieron una carta en la que se afirma que una prohibición de Huawei no serviría de nada: "Incluso con exhaustivos controles técnicos, los riesgos de seguridad no pueden ser eliminados completamente".

El Reino Unido quiere marginar a Huawei solo de algunas partes de su red 5G. En Múnich, los dichos de Ciaran Martin, jefe del Centro Nacional de Seguridad Cibernética británico, sonaron casi como una disculpa: "Esta es una decisión específica del Reino Unido. Encaja en el contexto del Reino Unido en este momento particular. No estamos pidiéndole a nadie que la copie".

"Asumimos que cada parte del kit, donde sea que esté, quien quiera que lo haya hech, o o haga lo que haga, puede fallar, accidentalmente o debido a una intervención maliciosa. Esa es la forma en que equilibramos el riesgo", añadió Martin.

Ningún país debe estar solo

Margaritis Schinas, Vicepresidente de la Comisión de la Unión Europea, subió al escenario para advertir: "El enfoque de Europa en seguridad sigue siendo fragmentado". Después de enumerar algunos de los peligros, entre ellos, intentos de influir en las elecciones, robar datos de empresas y personas o perturbar la sociedad civil, llamó a la unidad y cooperación europea: "Ningún país es capaz de afrontar este desafío solo", exclamó.

Sandra Joyce, jefa de Inteligencia Global de FireEye -empresa de seguridad cibernética de EE.UU.-, comparte la visión de Schinas: "Entidades estatales están tratando de crear efectos psicológicos y eso significa interrumpir los servicios que hemos dado por garantizados... Los gobiernos se están tomando estas amenazas en serio, pero muchos todavía están lidiando con la importancia del sector privado en este problema. Ningún gobierno se ocupará eficazmente de estos problemas por sí solo", afirmó a DW.

Seguridad en Múnich: Policías custodian el hotel Bayerischer Hof.

Todo está conectado

En medio del análisis sobre las políticas, hubo muchos ejemplos concretos de cuán vulnerable puede ser el futuro digital, pero también de las nuevas oportunidades que genera.

Schinas divisó un mundo con 500.000 millones de dispositivos interconectados, donde "prácticamente todo estará conectado a todo". Debido a esto, considera que Europa necesita crear un nuevo centro de competencia para proteger a la industria de ataques. Ello requerirá nuevas habilidades y gente que las aplique.

Kristie Canegallo, jefa de seguridad de Google, que ha trabajado en las elecciones de la UE y la India en 2019, informó que su empresa ha visto innumerables casos de phishing patrocinados por estados, mapas alterados para mostrar los recintos electorales en el lugar equivocado, o incluso falsas afirmaciones como que algún candidato ha muerto. Sin embargo, Canegallo aseguró que es posible contrarrestar a los embaucadores: "Tenemos equipos en todo el mundo trabajando para monitorear e interrumpir la actividad inauténtica, campañas de desinformación, ataques coordinados y otras formas de abuso las 24 horas del día", declaró.

Los participantes en la MCSC reconocieron que el espacio digital es arriesgado y además atractivo para los usuarios turbios, ya sea por motivos políticos, financieros o simplemente para perturbar. Las opiniones varían en cuanto a si la reglamentación es la respuesta o si simplemente se debe adoptar una mejor tecnología, pero muchos expositores se mostraron decididos a enfrentar el desafío con optimismo.

(ju/er)

