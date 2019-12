El Mundo

Exmagnate Carlos Ghosn se fuga de la Justicia de Japón y huye a Beirut

"No me he fugado de la Justicia, me he escapado de la injusticia y de la persecución política", afirmó el expresidente ejecutivo de Renault y Nissan.

El expresidente de Nissan Carlos Ghosn llegó en las últimas horas a Beirut tras fugarse de Japón, donde estaba en libertad bajo fianza a la espera de un juicio que podría representar para él una larga condena en las cárceles niponas. "Ahora estoy en Líbano. Ya no soy rehén de un sistema judicial japonés parcial donde prevalece la presunción de culpabilidad", escribió este martes (31.12.2019) en un documento transmitido por su portavoz. "Injusticia y de la persecución política" "No he huido de la justicia, me he liberado de la injusticia y de la persecución política. Por fin puedo comunicarme libremente con los medios, lo que haré a partir de la próxima semana", agregó. Su principal abogado dijo este martes estar "estupefacto" por la noticia y aseguró que no había tenido contacto con Ghosn y que se enteró "por la televisión" que su cliente había huido de Japón. "Nos tomó completamente por sorpresa. Estoy estupefacto", dijo el abogado Junichiro Hironaka a los periodistas en Tokio. Ghosn permanecía en su residencia de Tokio y los pasaportes de su triple nacionalidad estaban en poder de sus abogados, una de las condiciones impuestas por el juez que aprobó su libertad bajo fianza el pasado 25 de abril, al final de su segunda detención provisional. Malversación financiera Fue arrestado por primera vez el 19 de noviembre de 2018, quedó en libertad bajo fianza el 6 marzo y nuevamente fue detenido el 4 de abril, todo ello para responder a las cuatro acusaciones de la fiscalía por presuntas irregularidades financieras. Sus movimientos en Tokio estaban restringidos, había cámaras frente a su domicilio y el único acceso a internet lo tenía que hacer en las oficinas de sus abogados. También tenía limitaciones para comunicarse con sus familiares. Aun así, Ghosn, de 65 años, salió del país con una identidad falsa, según fuentes citadas por la cadena pública NHK, y llegó al aeropuerto internacional de Beirut a bordo de un avión privado, aunque no se tienen detalles de la ruta que siguió. Ghosn nació en Brasil, tuvo parte de su educación en el Líbano y se desarrolló profesionalmente en Francia. Sus triunfos corporativos los hizo en Renault y se convirtió en uno de los artífices de la alianza con Nissan, fraguada hace más de una década. FEW (EFE, AFP) Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |

6 jefes marcados por el escándalo Carlos Ghosn - Nissan El expresidente de Nissan, Carlos Ghosn, fue detenido en noviembre de 2018 por presuntas irregularidades financieras, luego de haber conducido exitosamente al fabricante japonés, al cual sacó de la bancarrota. La investigación continúa, para esclarecer si Ghosn oculó ganancias por hasta 44,5 millones de dólares desde 2011.

6 jefes marcados por el escándalo Martin Winterkorn - VW El expresidente ejecutivo de Volkswagen renunció en 2015, en medio del escándalo "dieselgate". Se acusa al fabricante alemán de haber manipulado las emisiones contaminantes de autos diésel durante las pruebas ecológicas. VW ocupó 27.000 millones de euros en pagar multas y compensaciones. Winterkorn fue acusado en EE.UU. de fraude, pero Alemania no admite la extradición de sus ciudadanos.

6 jefes marcados por el escándalo Heinrich von Pierer - Siemens En 2007, el presidente de Siemens, Heinrich von Pierer, renunció a raíz de un escándalo de corrupción ocurrido durante su gestión. Durante la investigación, se reveló que Siemens creó una red de fondos irregulares y contratistas ficticios, al mismo tiempo que pagó enormes coimas. Más tarde, Pierer aceptó pagar 5 millones de euros en daños a la firma.

6 jefes marcados por el escándalo Harvey Weinstein Alguna vez fue un poderoso titán de la industria cinematográfica. Harvey Weinstein fue acusado por docenas de mujeres de abusos, acoso y violación. Salió bajo fianza y se declaró inocente en Nueva Yor, de ataques presuntamente cometidos contra tres mujeres. Las acusaciones dieron pie al movimiento #MeToo.

6 jefes marcados por el escándalo Publicista inapropiado Sir Martin Sorrell, fundador de la agenciapublicitaria WPP, renunció en abril de 2018, luego de 33 años. Negó acusaciones de conducta inapropiada y mal uso de recursos de su empresa. Se publicó que Sorrell pagó a una trabajadora sexual con dinero de la compañía, cargos que negó.

6 jefes marcados por el escándalo "Niño malo" de las start ups El presidente de Uber, Travis Kalanick, renunció en julio de 2017, luego de verse sometido a gran presión de parte de inversores de la empresa con base en San Francisco. Las acusaciones incluyeron cargos de acoso sexual y discriminación. Autor: Nik Martin



