Exdiputado venezolano que estuvo preso se suma al diálogo en México

El exdiputado venezolano Freddy Guevara, quien estuvo preso un mes entre julio y agosto, confirmó este sábado (04.09.2021) que se unió a la delegación opositora que participa en México en un proceso de diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro.

"A partir de este momento, me incorporo formalmente a la delegación de la unidad (opositora) en el proceso de México para lograr una solución a la crisis y el retorno de la democracia. Cuenten conmigo, particularmente los presos políticos y sus familias", escribió Guevara en su cuenta de Twitter.

La delegación opositora y la del Gobierno comenzaron este viernes el segundo ciclo de las negociaciones en México.

Guevara, político muy cercano a Juan Guaidó, que fue interlocutor entre las partes antes del inicio formal de las conversaciones, fue liberado tras pasar un mes en prisión acusado de estar supuestamente involucrado con grupos paramilitares.

Poco después de su liberación, el presidente Nicolás Maduro dijo que sería "bienvenido" a la delegación opositora, si los antichavistas decidieran que se uniera al grupo negociador.

Por su parte, Carlos Vecchio, quien fue nombrado por Guaidó como su embajador en Estados Unidos, publicó una carta en Twitter en la que aseguró que el Gobierno de Maduro se negaba "a continuar con el proceso de negociación" si él formaba parte de la delegación opositora.

"Elecciones presidenciales justas, libres y transparentes"

"En este sentido, quiero comunicar que a partir de este momento el puesto correspondiente al partido Voluntad Popular en el proceso de negociación de México será ocupado por el diputado Freddy Guevara, como parte de la Plataforma Democrática Unitaria", explicó.

Al respecto, detalló que conoce al exlegislador "desde hace muchos años", así como "sus firmes convicciones democráticas", por lo que se mostró convencido de que asumirá el rol "con determinación, con el objetivo de conseguir elecciones presidenciales justas, libres y transparentes".

No obstante, hizo un llamado a Noruega, mediador entre las partes, para que "no permitan la continuidad de estos chantajes, no permitan que la dictadura se burle una vez más de los venezolanos".

"La credibilidad del Reino de Noruega también está en juego. Faciliten una solución real a la crisis. De persistir esa actitud, los facilitadores de la negociación en México difícilmente tendrá los resultados deseados y, lamentablemente, los venezolanos pagarán nuevamente las consecuencias", subrayó.

Finalmente, aseguró que tienen "firmes convicciones", por lo que, en la oposición, no creen "en un espejismo de solución, sino en una solución real para poner fin a tanto dolor y sufrimiento".

"La solución real para Venezuela sólo ocurrirá con el rescate de la democracia mediante elecciones presidenciales justas, libres y transparentes. Hoy no existen condiciones para ningún proceso electoral en Venezuela. Las "elecciones" a la medida de Maduro nos han traído a la crisis social, política y humanitaria de hoy", concluyó.

mg (efe, Alnavío)