Excanciller alemán critica apoyo "inmediato" de EE.UU. a Guaidó

El excanciller socialdemócrata alemán Gerhard Schröder consideró "imprudente" el apoyo "inmediato" que Estados Unidos concedió al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino del país.

En una entrevista publicada este sábado (02.02.2019) en el semanario alemán Der Spiegel, el canciller que gobernó Alemania entre 1998 y 2005 -y que se opuso a la segunda guerra de Irak- agregó que esta actuación de Estados Unidos puede ser problemática desde el punto de vista legal.

"Creo que es imprudente que los estadounidenses hayan dicho inmediatamente que el joven señor Guaidó es el presidente electo. Esto es difícil de argumentar en el ámbito del derecho internacional y perjudica la legitimación de la política exterior de Occidente", señaló el excanciller.

En su opinión, "Estados Unidos ha visto Sudamérica durante décadas como una especie de patio trasero en el que puede hacer y dejar hacer lo que quiera".

"Medios diplomáticos" para resolver crisis "mediante elecciones"

Schröder valora en cambio la posición europea de exigir la celebración de unas nuevas elecciones libres y democráticas en Venezuela, unos comicios que se deberían convocar en las próximas horas para cumplir con el plazo de ocho días que la Unión Europea (UE) dio a Maduro y que concluye este lunes.

"Eso me parece más prudente. Decir que empleamos todos los medios diplomáticos para que este conflicto pueda resolverse mediante elecciones. Y, entonces, los Estados europeos pueden dejar clara su simpatía por el joven que se ha autoproclamado", afirmó.

Schröder, que ocupa desde hace años varios puestos directivos en empresas energéticas ligadas a Rusia, critica además las presiones de Washington a sus aliados para que se distancien de Rusia.

"Lo que me preocupa realmente es que Estados Unidos intente por todos los medios imponernos con qué países podemos comerciar y con cuáles no. Como país soberano no nos debemos dejar hacer eso", manifiestó.

rrr (efe/dpa/epd)

