Exasesor de Seguridad Nacional de Trump admite que “ayudó” a planificar golpes de Estado en el extranjero

John Bolton, antiguo asesor de Seguridad Nacional (2018-2019) de Donald Trump, afirmó en una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN que "ayudó" a planificar golpes de Estado en otros países y descartó la idea de que el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 fuera equivalente a un golpe.

"Como alguien que ayudó a planificar golpes de Estado, no aquí, pero en otros países, requiere mucho trabajo, y no es lo que hizo (Trump), pasando de una idea a otra hasta que al final azuzó a los responsables de los disturbios en el Capitolio", manifestó en declaraciones al periodista Jake Tapper.

Pese a no dar ejemplos concretos, aludió el intento de intervención militar estadounidense en Venezuela en 2019 contra el presidente, Nicolás Maduro, aunque aclaró que Estados Unidos "no tuvo tanto que ver con ello". "Escribí sobre Venezuela en mi libro, pero (el intento de golpe) no fue exitoso. Vi lo que es necesario para que la oposición intentara derribar a un Gobierno elegido de forma ilegítima", explicó.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), y John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional. Agosto de 2019

Al margen, Bolton resaltó que Trump "no derribó la Constitución para ganar tiempo" y agregó que "es un error" decir que el asalto al Capitolio "fue un golpe de Estado cuidadosamente planificado". "No es la forma en la que Trump hace las cosas. Va de una idea a otra, un plan fracasa y otro surge", indicó.

"No escucha a nadie más, pero es importante entender que nada de lo que hizo Trump tras las elecciones (de noviembre de 2020) en relación con la mentira sobre el fraude electoral es indefendible", señaló Bolton, quien ocupó numerosos cargos en las administraciones de Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush y el propio Trump, además de ser representante permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas entre 2005 y 2006.

ee (afp/reuters/dpa)