Exagente de Gadafi construyó la bomba que en 1988 derribó avión de Pan Am sobre Lockerbie, dice Justicia de EE.UU.

Abou Agila Mohammad Massoud, exmiembro de los servicios de inteligencia del difunto dirigente libio Muamar Gadafi, es acusado de fabricar la bomba que explotó en un Boeing 747 de la aerolínea estadounidense Pan Am cuando sobrevolaba la pequeña localidad escocesa el 21 de diciembre de 1988.

El atentado mató a los 259 pasajeros y miembros de la tripulación del avión, incluidos 190 ciudadanos estadounidenses. Once habitantes de Lockerbie fallecieron por impactos de restos del aparato.

Se trata del atentado más mortífero jamás perpetrado en Reino Unido y el segundo más sangriento contra estadounidenses tras los del 11 de septiembre de 2001. "Por fin, ese hombre responsable del asesinato de estadounidenses y de muchos más va a responder por sus crímenes ante la justicia", declaró el fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr.

El jefe del Departamento de Justicia se mostró "optimista" sobre una extradición a Estados Unidos del inculpado, detenido actualmente por las autoridades de Libia.

Atroz atentado contra civiles inermes

"No tenemos motivos para pensar que ese gobierno tiene interés en asociarse con ese acto terrorista de odio", dijo. "Es innegable que el atentado contra el vuelo Pan Am 103 iba dirigido contra Estados Unidos, y ese ataque atroz está impreso con infamia en la memoria colectiva", afirmó Barr, que aseguró que la inculpación de Massoud tenía una "significación particular" para él.

En 1991, Barr era el fiscal general de George Bush padre, cuando anunció, junto con la justicia escocesa, la inculpación de dos agentes de la inteligencia libia, Abdelbaset Ali Mohamed al Megrahi y Amine Khalifa Fhimah, por su participación en el atentado.

Los dos acusados libios fueron juzgados en el año 2000 por un tribunal especial escocés creado en un territorio neutro, en los Países Bajos. Un año después, Fhimah fue absuelto y Megrahi condenado a cadena perpetua por asesinato, antes de que su pena se rebajara a un mínimo de 27 años de prisión.

Megrahi fue liberado en 2009 por motivos médicos y murió tres años después en su país. Cinco jueces examinan actualmente un recurso presentado por su familia para demostrar su inocencia, a título póstumo.

Régimen de Gadafi reconoció el acto terrorista en 2003

El régimen de Gadafi reconoció oficialmente su responsabilidad en el atentado en 2003 y pagó 2.700 millones de dólares en indemnizaciones a las familias de las víctimas. Tras el derrocamiento de Gadafi en 2011, investigadores estadounidenses y escoceses viajaron a Libia para explorar nuevas pistas y buscar nuevos sospechosos. Los medios británicos dieron entonces los nombres de Massoud y Abdalá Senoussi, exjefe de los servicios de inteligencia y cuñado del entonces líder libio.

La investigación se retomó en 2016 cuando la justicia estadounidense supo que Massoud había sido detenido tras la caída de Gadafi y había hecho presuntamente una confesión a los servicios de inteligencia del nuevo régimen libio en 2012.

