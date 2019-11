Evo Morales: el triste fin de un ícono político

El excocalero y líder sindical Evo Morales, fue el primer presidente indígena del país y estuvo en el poder durante 13 años y nueve meses, más tiempo que cualquier otro líder latinoamericano. Impulsada por el auge de las materias primas y las exportaciones de gas y minerales del país, la economía de Bolivia creció alrededor de un 4,9 % anual, como promedio. Según el Banco Mundial, la pobreza cayó del 63 al 35 por ciento y la riqueza también llegó a la población a través de muchos programas sociales.

Morales renunció solo tres semanas después de su controvertida reelección y tuvo que pedir asilo político en México. Tras la votación del 20 de octubre, Morales se había declarado vencedor en la primera vuelta, a pesar de las considerables dudas expresadas por la oposición y los observadores internacionales. Sus opositores lo acusaron de fraude electoral. ¿El fin de una era?

"No estoy tan seguro de que éste sea el fin de Evo Morales", dice Günther Maihold, experto en temas latinoamericanos y subdirector de la Fundación Ciencia y Política, con sede en Berlín, a DW. "Tenemos actualmente la tendencia en América Latina de que ex jefes de Estado se levanten como ave fénix de las cenizas y revivan las viejas polarizaciones, tal como lo estamos viendo con el expresidente brasileño Lula. Morales había pedido a sus partidarios que continuaran en las calles y dijo que esto no es el fin."

A Maihold le parece notable que Evo Morales haya sido derrocado por su "propia gente". "En los últimos años ha dependido en gran medida de los militares. El liderazgo militar que él mismo eligió fue el que finalmente retiró su apoyo". Pero hablar de un "golpe de Estado", como lo hacen el expresidente brasileño Lula da Silva, el designado presidente argentino Alberto Fernández y el líder de la oposición británica Jeremy Corbyn, es absurdo, opina Maihold: "La acusación de golpe de Estado siempre es utilizada por la izquierda o la derecha a conveniencia", subraya.

Caída de Evo Morales

Pero, ¿qué fue exactamente lo que provocó el declive de Evo Morales? Maihold ve el momento decisivo en el referéndum de 2016, cuando Morales buscó la aprobación de su pueblo para cambiar la Carta Magna, y poder volver a postularse a un cuarto mandato. Pero los bolivianos votaron en contra de modificar la Constitución. "Morales nunca aceptó la decisión del pueblo", dice Maihold. Encerrado en un entorno que él mismo había creado y en el que podía actuar a su antojo, había caído en una "perversión del poder", cuya expresión más fuerte era una "ilusión de omnipotencia". Finalmente, jueces del Tribunal Supremo allanaron el camino para otro mandato de Morales.

También para Moira Zuazo, experta boliviana del Instituto Latinoamericano de la Universidad de Berlín, el referéndum de 2016 constituye el punto de partida a la crisis actual. "Este episodio allanó el camino para una creciente desconfianza de los bolivianos, no solo hacia Morales, sino hacia toda la clase política. Pero la investigadora cree que la erosión del poder comenzó antes. "Lo que se rompió antes fue la alianza de los cocaleros y los pueblos indígenas, pilares esenciales del poder y la popularidad de Evo Morales. La controvertida construcción de la carretera a través de la reserva natural indígena de Tipnis fue una de las causas de la ruptura. Los incendios en la Amazonia también han contribuido a la alienación entre estos dos pilares del poder de Morales que fueron tan importantes para él, dice Moira Zuazo en entrevista con DW.

Aline-Sophia Hirseland, investigadora del Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos en Hamburgo, piensa que no se debe subestimar la conciencia sobre la importancia de las instituciones democráticas en la población. "Los bolivianos se resistieron contra un Gobierno que ha utilizado cada vez más todos los medios a su alcance para mantenerse en el poder. Según Hirseland, Morales no entendió el mensaje y perdió el momento oportuno para retirarse.

Personalización como el mal fundamental

Pero los problemas fundamentales en Bolivia son probablemente otros. "La personalización de la política ha llevado a una caída masiva de la confianza de la población en las instituciones", dice Maihold. El investigador alemán piensa que si las instituciones se cambian y alteran tal como le convenga a un líder político, cualquier sucesor en el puesto hará lo mismo. Para la investigadora del instituto GIGA, la personalización también es el problema determinante. "En el fondo, Evo Morales fue el mejor presidente que Bolivia ha tenido jamás, pero es lamentable que no haya permitido a nadie a su lado", dice Aline-Sophia Hirseland. Así pues, destruyó su propio legado.

