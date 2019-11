Evo Morales denuncia que lo persigue Interpol

"Estoy buscado en el mundo por 10 delitos, entre ellos alzamiento armado", expresó Morales en rueda de prensa en Ciudad de México, donde expuso un borrador de ficha azul de la Interpol fechado el 26 de noviembre en que se pide información sobre su paradero a una decena de países.

La Interpol explica en su portal de internet que las denominadas notificaciones azules "sirven para recopilar información adicional sobre la identidad de una persona, ubicación o actividades en relación a un delito". Sólo son públicas las rojas, las de captura.

Invitación a Argentina

El político boliviano dijo por otro lado que ha sido invitado por el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, a su toma posesión, el próximo 10 de diciembre. "Todavía no me he decidido (...). Agradezco esta gran invitación que es un acto de solidaridad", señaló.

Según Morales, la ficha de la Interpol busca información suya en México, país al que llegó asilado el 12 de noviembre, así como Argentina, Uruguay, Colombia, Paraguay y Venezuela, entre otros países.

"Es una lucha ideológica de clases. Estoy buscado en estos países por estos cargos, seguramente no me perdonan", expresó Morales, quien reivindicó sus políticas izquierdistas en favor de los desfavorecidos.

"Dentro del sistema capitalista, los movimientos sociales somos terroristas", reprochó el exmandatario, quien insistió en que durante su Gobierno no hubo "ni un muerto a bala", mientras que tras su renuncia, el pasado 10 de noviembre, han fallecido 32 personas en manos de las fuerzas armadas.

