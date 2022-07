Evita: la leyenda sigue viva

Un mito que perdura

Este 26 de julio de 2022 se cumplen 70 años de la muerte de Eva Perón. ¿Cómo habría sido su vida si el cáncer no hubiera acabado con ella en 1952? Probablemente no brillaría con la misma intensidad el aura de mito que rodea a esta mujer, muerta en plena juventud y en la cúspide de su poder y popularidad. Una mujer que hasta el día de hoy despierta pasiones -no siempre positivas- en Argentina.