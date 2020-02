Evacuados por coronavirus llegan a Alemania

Un avión que transportaba a 102 ciudadanos alemanes y 26 ciudadanos extranjeros evacuados de la ciudad china de Wuhan, el epicentro del brote de coronavirus, aterrizó este sábado (01.02.2020) en el aeropuerto de Fráncfort en Alemania.

Los pasajeros serán examinados en una instalación especialmente equipada en el aeropuerto antes de ser puestos en cuarentena durante dos semanas en una base militar en Germersheim, cerca de Stuttgart.

El Airbus A 310 de la Fuerza Aérea despegó a las 02:22 a.m. (CET) (09:22 a.m., hora local) desde el aeropuerto de Wuhan en el centro de China, según informó el comando de operaciones. En su trayecto, al avión no se le permitió que se detuviera en Moscú como estaba planeado originalmente. En cambio, fue redirigido a la capital finlandesa Helsinki para llenar el tanque e intercambiar tripulación, dijo la ministra de Defensa alemana Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) en Bonn.

Cambio de postura de Moscú

"Teníamos el permiso de sobrevuelo, y también se prometió el permiso de aterrizaje. Finalmente, las cosas cambiaron", agregó. "¿Cuáles fueron las razones para el cambio de parecer, además de la declaración oficial de capacidad insuficiente en el aeropuerto de Moscú? Sin duda discutiremos con el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores la próxima semana", agregó.

Según las autoridades, ni las personas enfermas ni los casos sospechosos abordaron el avión. Solo aquellos que estaban sanos pudieron volar. El viaje de regreso fue voluntario.

Por su parte, los pasajeros del vuelo mostraron su alivió por regresar a casa. "Feliz de estar en la puerta de embarque", informó una mujer, quien prefirió no dar su nombre. El grupo ya se había reunido en el aeropuerto la noche anterior y también pasó la noche allí. "Hasta ahora todo fue bastante agotador", agregó.

