Eurovisión: Suecia triunfa y Alemania vuelve a quedar última

A sus 39 años, Loreen es una artista profesional experimentada, pero su segunda victoria en Eurovisión la hizo llorar. La sueca de raíces marroquíes-bereberes tuvo una actuación impecable con su canción "Tattoo" y convenció al público. Loreen es la segunda cantante, después de Johnny Logan, en lograr una doble victoria.

Semanas antes de la final de la competencia musical, se la consideraba la gran favorita para ganar, luego de su triunfo en 2012. En ese momento ganó en Bakú con el himno pop "Euphoria". Su mayor competidor este año fue el finlandés Käärijä, que quedó segundo, seguido de la cantante israelí Noa Kirel.

La banda alemana de rock Lord Of The Lost ocupó el último lugar y, por lo tanto, no pudo romper la maldición germana de los últimos años. A los anfitriones tampoco les fue mucho mejor: el Reino Unido terminó penúltimo.

La presentación de la banda alemana Lord Of The Lost.

Eurovisión bajo el signo de la guerra de Ucrania

El dúo Tvorchi, representante de Ucrania, terminó sexto. No pudieron defender el título, pero su actuación será recordada por la mayoría de los espectadores. Su ritmo de electropop moderno "Heart of Steel" se opone a la guerra, evoca coraje frente a una amenaza nuclear y está inspirado en la resistencia de los soldados ucranianos en la planta de acero de Azovstal en Mariúpol.

Los anfitriones se aseguraron de que Ucrania tuviera mucha presencia en Liverpool. El lema era "Unidos por la música", los colores del escenario y el diseño que lo acompañaba estaban dominados por el azul y el amarillo ucranianos combinados con los colores de la Union Jack, la bandera del Reino Unido, y el rosa brillante de la icónica gorra del cantante de la Orquesta Kalush, ganadores del ESC 2022. Los británicos, que quedaron en segundo lugar el año pasado, intervinieron con la cadena ​​BBC para albergar el Eurovisión, ya que Ucrania no pudo albergar el evento debido a la invasión rusa de su país.

Los conductores del Eurovisión en Liverpool.

Homenaje a músicos ucranianos

Los tres espectáculos en total -las dos semifinales y la gran final- fueron dedicados a apoyar a la escena musical ucraniana. Quedará en el recuerdo la actuación de la cantante Aljosha de la primera semifinal, quien interpretó un cover muy conmovedor y emotivo de "Ordinary World" de Duran Duran, frente a un grandioso escenario decorado en azul y amarillo.

La Orquesta Kalush abrió la velada final, que 7.000 personas vieron en el lugar y alrededor de 180 millones de personas en todo el mundo por televisión, con el título ganador en 2022 "Stefania", con el apoyo de Andrew Lloyd Webber y la duquesa Kate Middleton. Además de las tres estrellas británicas Hannah Waddingham, Alesha Dixon y Graham Norton, el programa estuvo conducido por la cantante de rock ucraniana Julija Sanina, que también hizo uso frecuente de su lengua materna.

Las estrellas ucranianas Verka Serduchka, Jamala (ganadora de 2016), Tina Karol y Go_A, junto a otros exganadores como Duncan Laurence (2019) y Netta (2018), interpretaron el "Liverpool Songbook". Toda la sala cantó la versión de Duncan Laurence de "You never walk alone" ("Nunca caminas solo"), con todos los artistas en el escenario. También se conectó gente desde Kiev, quienes ondeaban banderas ucranianas.

En general, este año el Eurovisión demostró que a la audiencia realmente le gustan los grandes espectáculos sobre el escenario. El próximo Festival de la Canción de Eurovisión tendrá lugar en Suecia, y por sexta vez en los 67 años de historia del evento, el país tiene el honor de albergar el mayor concurso de música del mundo. En 1974, la banda ABBA trajo el trofeo a Suecia por primera vez.

(ct/dz)