European Development Days: batalla clave contra el crimen medioambiental

La exportación ilegal de más de 300 ranas se logró frenar en mayo de este año, pocas semanas después de firmado un acuerdo entre la cooperación europea para la lucha contra el crimen medioambiental y las instituciones de Panamá. Se trataba de ranas venenosas de fresa o ranitas rojas, que están entre las especies más protegidas del mundo.

"Es que el crimen medioambiental genera en ciertos países de América Latina mayor lucro que el narcotráfico”, explica a DW Marc Reina, especialista del componente de cooperación policial de El PAcCTO, un programa de la Unión Europea para asistencia en la lucha contra el crimen transnacional organizado.

Tanto la tala ilegal para la exportación de madera como la minería ilegal entran en el ámbito de acción de este proyecto que se presenta en los European Development Days (EDD), las jornadas europeas dedicadas al desarrollo (15-16 de junio, 2021).

Falta definición internacional

Pero, ¿qué es un crimen medioambiental? "Lamentablemente no existe aún un protocolo internacional que lo defina. Hay países en América Latina que penalizan la minería ilegal, otros que no. En unos la caza está incluida en la delincuencia ambiental, en otros el urbanismo ilegal”, cuenta Reina, enfocándose en el comercio de vida silvestre. Este se orienta en el convenio internacional de especies amenazadas. Su comercio ilegal es penalizado, si bien laxamente.

Marc Reina, especialista en temas de crimen medioambiental para el Proyecto El PAcCTO entre la Unión Europea y América Latina.

¿Por qué el delito medioambientalse presenta en las Jornadas Europeas de Desarrollo? "Hay un vínculo muy fuerte, pues son comunidades rurales, indígenas o no, las que ven su entorno natural fuertemente impactado por el crimen organizado: por la tala ilegal se desplaza a comunidades enteras, la deforestación afecta masivamente a la población, la minería ilegal contamina los ríos y el subsuelo. Y el comercio ilícito de vida silvestre acaba con la biodiversidad”, puntualiza Reina.

Que la tipificación sea muy laxa, las penas no muy altas, el control deficiente y la corrupción esté omnipresente, tanto en países de origen como de destino, hacen fácil este tipo de crimen transnacional.

Con todo, "aunque Europa es consumidor de vida silvestre, el mayor problema para América Latina es China, que importa especies amenazadas y mucha madera de tala ilegal”, afirma el especialista.

¿Ausencia de conciencia o de visión?

"Sobre todo en los países más vulnerables, donde no hay límites, se tala y se vende como si los recursos fueran infinitos”, dice a DW por su parte Ricardo Pineda Guzmán, invitado a los EDD para participar como un líder social joven. A sus 23 años, Pineda ha representado a su país ante la ONU. Su tema es la descarbonización, las cuencas hidrográficas y la protección de su biodiversidad.

Ricardo Pineda Guzmán, líder social medioambientalista, "Young leader" en las Jornadas Europeas de Desarrollo, Bruselas, junio 15-16, 2021

"Aunque mi país, Honduras, tiene la mayor tasa de deforestación en los últimos 25 años, no se ha logrado darle prioridad al tema. Pues hay que hacer frente a actores muy negativos como el narcotráfico, los terratenientes y autoridades que hacen la vista gorda”, agrega Pineda. Cabe recordar que Honduras comienza a implementar un acuerdo con la UE para gestionar sosteniblemente sus bosques (AVA-Flegt)y también es miembro de El PAcCTO.

No obstante, "Honduras no tiene un plan de desarrollo a largo plazo, para ello no tiene ni las capacidades ni los recursos ni la visión”, afirma Pineda subrayando lo urgente de incrementar ya la cooperación con esos países vulnerables, pues ni el cambio climático ni las aguas conocen fronteras.

Punto de inflexión

El joven activista recuerda que las tortugas laúd se recorren los mares desde Estados Unidos a Australia y están en peligro de extinción: "Es posible que las siguientes generaciones ya no conozcan esas especies. Hay que actuar ya y poner en el centro a los jóvenes”, subraya Pineda. Efectivamente, "si no atajamos el problema ahora el problema lo enfrentarán nuestros hijos”, coincide el especialista de El PACcTO.

Con todo, "estamos en un punto de inflexión, pues desgraciada o agraciadamente, la pandemia nos ha dado una ventana de oportunidad que no se volverá a dar en mucho tiempo: vemos los delitos ambientales como un activador de futuras pandemias. Es el momento de lanzar una convención internacional contra la delincuencia ambiental”, dice Reina, recordando el decomiso de 700 mariposas que desde Costa Rica iban al mercado europeo.

"El problema hay que atajarlo también desde la prevención: hay que dejarle claro al consumidor europeo que no es porque sea ilegal comprar insectos, reptiles, un pangolín o un tucán. Es que esas prácticas van contra toda forma de protección ambiental, los derechos de la naturaleza y el bienestar de las poblaciones afectadas en origen”, concluye.