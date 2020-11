Europa reacciona con cautela a elecciones en EE. UU.

Los estadounidenses, pero también el resto del mundo, se despertaron el miércoles con una batalla electoral que aún se estaba luchando ferozmente por ambos lados. Con millones de votos por contar en varios estados clave, el presidente Donald Trump reclamó falsamente la victoria en un discurso de madrugada en la Casa Blanca.

"Esto es un fraude al pueblo americano", dijo Trump, amenazando con llevar la lucha a la Corte Suprema. "Ganaremos esto. En lo que a mí respecta, ya hemos ganado".

La campaña del aspirante demócrata, Joe Biden, ha criticado el intento de Trump de detener el conteo, llamándolo un "esfuerzo descarado por negar los derechos democráticos de los ciudadanos estadounidenses".

UE debe hacerse cargo de su propio destino

Al otro lado del Atlántico, los líderes de la UE también pasaron el día siguiendo el recuento de votos. La mayoría de los principales actores se han negado hasta ahora a comentar los acontecimientos, aunque el primer ministro esloveno, Janez Jansa, felicitó prematuramente a Trump por su posible reelección.

El gobierno alemán dijo que no hará comentarios antes de que se anuncien los resultados finales, pero la ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, expresó su preocupación en una entrevista con la emisora de TV alemana ZDF. "Esta es una situación muy explosiva. Una situación que puede llevar a una crisis constitucional en EE.UU., como los expertos dicen con razón. Y es algo que debe causarnos gran preocupación", dijo.

Ian Bond, director de política exterior del Centro para la Reforma Europea, afirmó que EE.UU. estaba aún "lejos de una crisis constitucional". Pero dijo a DW que, independientemente del resultado de las elecciones de 2020, la UE iba a tener que empezar a confiar menos en el liderazgo de EE.UU. en la escena mundial en los próximos años.

"Europa va a tener que encontrar la manera de hacer más cosas por sí misma", dijo, señalando que incluso si Biden termina ganando la presidencia, heredará una serie de cuestiones internas que exigirán su atención, entre ellas la "epidemia del coronavirus" y un probable Senado controlado por los republicanos que lo bloqueará a cada paso. "La cantidad de atención que va a poder dedicar a Europa probablemente será bastante limitada", dijo.

Ese mensaje parece haber hecho efecto en algunos observadores del Parlamento Europeo, incluido el diputado liberal Guy Verhofstadt. "Cualquiera que sea el resultado, la UE necesita tomar su destino en sus propias manos", escribió en Twitter.

Franziska Brantner, la encargada del Partido Verde alemán en asuntos europeos y antigua colega de Verhofstadt en Bruselas, dijo a DW que la UE encontraría un terreno común con Joe Biden en cuestiones como la protección del clima y la competencia leal en la industria digital. Pero también subrayó que era importante que Europa trazara su propio curso. "Como europeos tenemos que cuidar de nosotros mismos y también defender la base de nuestra democracia, que es la cohesión social y la igualdad".

Bond coincide y agrega que la UE tiene que "empezar a pensar en términos más geopolíticos" cuando se trata de invertir y hacer política. "Europa tiene profundos intereses en juego en el ascenso de China, en lo que ocurre en África y en lo que ocurre en Oriente Medio", dijo.

Ese consejo es aún más importante en un posible segundo período de Trump. El actual presidente no ha ocultado su desdén por la Unión Europea, argumentando que la UE había sido creada para "aprovecharse de EE.UU." y que el bloque era "peor que China, solo que más pequeño", según el ex asesor de seguridad nacional John Bolton.

"Alemania tiene que estar dispuesta a asumir más responsabilidad”

Bond dijo que un segundo mandato de Trump, especialmente si el presidente recurre a la Corte Suprema para resolver una elección disputada invalidando votos de su oponente, tendría el potencial de afianzar aún más las divisiones existentes dentro de la UE.

"Enviaría el mensaje a los autócratas y aspirantes a autócratas en Europa y en otros lugares de que si puedes conseguir que el sistema judicial esté a tu favor, entonces puedes hacer lo que quieras y no habrá consecuencias", dijo. Y, a pesar que que Trump nunca ha gozado de mucha popularidad en la Unión Europea, ha encontrado admiradores entre los líderes populistas, por ejemplo en Polonia y Hungría.

Para contrarrestar esta amenaza, Bond apela a Berlín para que asuma un mayor papel en los asuntos mundiales. "Alemania tiene que estar dispuesta a asumir más responsabilidad por Europa en el mundo", dijo a DW. "Ya no es posible seguir siendo la potencia económica de Europa y dejar la defensa del mundo a los estadounidenses, porque puede que no sean capaces o no estén dispuestos a asumirla."

