Europa busca en Praga un "nuevo orden sin Rusia"

Más de cuarenta líderes de toda Europa participan este jueves (06.10.2022) en Praga en la reunión inaugural de la Comunidad Política Europea. El objetivo del nuevo foro es mejorar la cooperación entre los países europeos más allá de las fronteras de la Unión Europea, como Gran Bretaña, Turquía y los países de la región de los Balcanes Occidentales y el Cáucaso. El primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, asistirá en persona, mientras que el presidente Volodymyr Zelensky se unirá por video.

La cumbre busca construir "un nuevo orden sin Rusia", dijo el alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell. En un encuentro en la capital checa con agencias de noticias, el jefe de la diplomacia europea señaló que este es el principal mensaje que se pretende dirigir a Moscú con la celebración de la primera reunión de la Comunidad Política Europea, en la que se citan los Veintisiete miembros de la UE y otros 17 países europeos, entre ellos Reino Unido, Turquía, Noruega y Ucrania. Este grupo informal promovido por el presidente francés, Emmanuel Macron, abordará los principales problemas de la agenda europea, en primer lugar la crisis energética y la guerra de Ucrania.

"Esta Rusia, la Rusia de Putin, no tiene sitio"

"Este encuentro es una forma de buscar un nuevo orden sin Rusia. No significa que queramos excluir a Rusia para siempre, pero esta Rusia, la Rusia de (Vladimir) Putin, no tiene sitio", afirmó el español. Borrell reiteró que la "señal" a Kiev con esta iniciativa europea es demostrar que "desde Reino Unido a Azerbaiyán, del Cáucaso al Mar del Norte, de los bálticos al Mediterrráneo, todos los que pueden reivindicarse como europeos están aquí para mostrar una división clara entre europeos y Rusia". "Es la señal que queremos enviar. Que desafortunadamente no podemos construir un orden de seguridad con Rusia, está aislada", enfatizó el alto representante de Política Exterior de la UE.

Además de los problemas económicos generales, los líderes sostendrán mesas redondas sobre el cambio climático, la crisis energética y la invasión rusa de Ucrania. Las discusiones serán seguidas por reuniones bilaterales. La primera ministra británica, Liz Truss, discutirá la migración con los líderes de Francia y los Países Bajos, dijo por ejemplo un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores. Como se espera que representantes de Armenia y Azerbaiyán asistan a la reunión, se están realizando esfuerzos diplomáticos para facilitar una reunión entre ambos que se unen a los realizados también desde Estados Unidos.

La primera cita de la Comunidad Política Europea reúne a líderes de 44 países, a los que se unirán Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Charles Michel, presidente del Consejo Europeo -institución que ha extendido las invitaciones-, con el objetivo de fomentar el diálogo político y la cooperación con el fin de reforzar la seguridad, la estabilidad y la prosperidad del continente europeo.

Participantes de fuera de la Unión Europea

Además de los Veintisiete, participan Moldavia, Armenia, Azerbaiyán y Georgia, repúblicas exsoviéticas correspondientes al grupo de países de la llamada Asociación Oriental. También acudirán los países de los Balcanes Occidentales -Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia-, además de los miembros del Espacio Económico Europeo -Noruega, Islandia y Liechtenstein. Por último, han sido invitados Suiza, Turquía y el Reino Unido.

El emir de Catar, Tamim bin Hamad al Zani, abandonó sin embargo anoche Praga prematuramente y de forma intempestiva, según el diario "Deník N". Al parecer, abandonó la capital checa tras no recibir la invitación a la gala de hoy, a pesar de que su participación estaba prevista, y a la que están invitados 44 representantes europeos, para finalizar la primera cumbre de la llamada Comunidad Política Europea. El dignatario catarí también habría solicitado a los anfitriones checos, siempre según fuentes diplomáticas oficiosas, ser participante regular de estas cumbres informales.

El viernes, los 27 estados de la UE celebrarán también una cumbre informal en Praga. No se espera que la reunión del viernes arroje resultados concretos, ya que se considera una preparación para otra cumbre en Bruselas a fines de octubre.

