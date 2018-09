Eurocopa 2024: ¿Turquía o Alemania?

Organización de grandes eventos futbolísticos

En cuanto a la experiencia, Alemania está claramente en ventaja. Ya sea la Copa del Mundo de 1974 y 2006, o la Eurocopa de 1988, nunca hubo quejas sobre deficiencias organizativas. Turquía tiene mucho menos experiencia como anfitriona de grandes acontecimientos futbolísticos. Hasta ahora solo organizó el campeonato mundial de los sub-20.

Ventaja Alemania: 1:0

Los estadios

La Asociación Alemana de Fútbol (DFB) ha designado diez estadios como posibles sedes: Berlín, Leipzig, Hamburgo, Dortmund, Gelsenkirchen, Colonia, Stuttgart, Fráncfort, Múnich y Düsseldorf. Los examinadores de la UEFA consideran que los diez estadios se encuentran a un "buen nivel".

Turquía también designó diez estadios: dos en Estambul, uno en Ankara, Antalya, Bursa, Eskisehir, Gaziantep, Izmit, Konya y Trabzon. Solo siete de estas sedes han sido certificadas por la UEFA como plenamente operativas. Otra desventaja para Turquía es que los estadios alemanes tienen una mayor capacidad y, por lo tanto, un mayor potencial de ingresos. Siete estadios en Turquía pueden albergar menos espectadores que el estadio más pequeño de los diez alemanes: Düsseldorf con 46.264 espectadores.

Ventaja Alemania: 2:0

Ambiente

El fútbol es el deporte nacional número uno en ambos países. Turquía es famosa por sus seguidores apasionados. Pero también en Alemania, una Eurocopa podría desencadenar una euforia futbolística. Según una encuesta, el 74 por ciento de los alemanes están a favor de un campeonato europeo en Alemania.

Empate: siegue siendo 2:0 para Alemania

Infraestructura

También en este caso, la candidatura alemana tiene una clara ventaja. La ubicación en el corazón de Europa es más favorable para los aficionados procedentes de otros países europeos que la de Turquía en el sudeste del continente. Las distancias entre las sedes en Alemania también son mucho más cortas que en Turquía, y se puede llegar fácilmente a los estadios en coche o en tren. La sede turca prevista, Trabzon, situada al noreste del país en el Mar Negro, todavía no está conectada a la red ferroviaria turca, como tampoco lo está Antalya.

Ventaja Alemania: 3:0

Finanzas

No hay duda de que el objetivo de la UEFA es ganar la mayor cantidad de dinero posible con la Eurocopa. La UEFA lamenta que "las autoridades alemanas hayan suprimido la exención fiscal" y que, por tanto, "cualquier beneficio" estaría sujeto a impuestos. A diferencia de la oferta turca, la UEFA también tendría que pagar el alquiler de los estadios. Sin embargo, la UEFA no parece tener plena confianza en Turquía. Las garantías fiscales prometidas por el gobierno del Jefe de Estado Recep Tayyip Erdogan "no cumplen plenamente" con "las leyes y obligaciones actualmente aplicables en virtud del derecho internacional", según un Informe de la UEFA. Sin embargo...

Ventaja Turquía: 3:1

Derechos Humanos

A pesar de la discusión en Alemania sobre las acusaciones de racismo del jugador nacional dimitido Mesut Özil, las acusaciones contra Turquía pesan mucho más. La situación de los derechos humanos durante la presidencia de Recep Tayyip Erdogan es, como mínimo, problemática: la libertad de prensa y la libertad de expresión están restringidas, miles de miembros de la oposición se encuentran entre rejas sin juicio. Incluso la UEFA, que por lo demás es bastante reacia a hacer declaraciones políticas, deja claro en su informe: "La falta de un plan de acción en el ámbito de los derechos humanos es motivo de preocupación".

Ventaja Alemania: 4:1

Autor: Stefan Nestler (GG)

