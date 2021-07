Eurocámara: sanciones contra Nicaragua, “si es el único lenguaje que entiende Ortega”

La liberación de los más de 120 presos políticos que hay, a día de hoy, y una reforma electoral que permita que sean creíbles las elecciones de noviembre es lo que se pide en una resolución de la Eurocámara. Asimismo, al Consejo de la Unión Europea se le pide que lassanciones europeasse apliquen también a Daniel Ortega, Rosario Murillo, y a su círculo más cercano.

En el texto -aprobado por 629 a favor, 19 en contra y 40 abstenciones- se recuerda, además, que las medidas coercitivas no deben afectar aún más al pueblo nicaragüense. Se aboga también por la facilitación de visas humanitarias y el albergue temporal a aquellos que se ven forzados a dejar el país. Desde que comenzara la ola represiva del gobierno, en abril de 2018, según datos de ACNUR, 108.000 nicaragüenses han dejado el país.

Javi López, copresidente de la Asamblea Eurolat.

"En Nicaragua la democracia está muriendo. El Parlamento Europeo reclama que termine esta campaña de terror. Exigimos pruebas de vida de los detenidos”, afirmó en el debate Javi López, copresidente de la Asamblea EuroLatinoamericana (Eurolat).

El lenguaje de las sanciones

"Es importante que hablemos claro: no puede ser que el gobierno de Managua continúe por ese camino. Y si las sanciones son el único lenguaje que entiende Daniel Ortega, pues hay que ampliarlas”, dijo a DW Tilly Metz, presidenta de la Delegación para las Relaciones con los Países de América Central. Cabe recordar que las sanciones selectivas se aplican, desde mayo de 2020, a seis miembros del gobierno de Managua, y se extienden hasta octubre de 2021.

"Por otro lado, apoyamos que no se escatimen esfuerzos diplomáticos para buscar una salida a esta crisis, y que se busque el apoyo del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) con el fin de parar este desmonte de la democracia”, puntualizó Metz, eurodiputada luxemburguesa.

Tilly Metz, presidenta de la Delegación para las Relaciones con América Central.

Cabe recordar que entre seis de los ocho miembros del SICA (Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y Honduras) y la Unión Europea existe, desde el 2013, un Acuerdo de Asociación, que incluye el comercio, la cooperación y el diálogo político.

De no frenarse esta escalada, la Eurocámara solicita al Consejo considerar la puesta en acción de la llamada 'cláusula democrática' del acuerdo, que suspendería el intercambio con Nicaragua.

¿Suspender acuerdo y cortar cooperación?

Los opositores detenidos por el régimen de Ortega Medardo Mairena, sexto aspirante presidencial El Movimiento Campesino de Nicaragua denunció el 5 de julio la detención del líder campesino Medardo Mairena, con intenciones de aspirar a la Presidencia por la oposición, y otros tres dirigentes rurales: Pedro Mena, Freddy Navas y Pablo Morales. Mairena había sido amnistiado tras haber sido condenado a 216 años de prisión (foto) por las manifestaciones de 2018 contra el Gobierno sandinista.

Los opositores detenidos por el régimen de Ortega Lesther Alemán y Max Jerez, líderes estudiantiles El líder estudiantil Lesther Alemán (foto), que pidió la rendición al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hace tres años, fue detenido en la noche del 5 de julio, denunció la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), a la que pertenece. Esa misma noche, quedó detenido otro líder estudiantil de la AUN: Max Jérez.

Los opositores detenidos por el régimen de Ortega Miguel Mendoza, periodista deportivo Posteriormente a la detención de María Fernanda Flores, la Policía que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Ortega, arrestó el 21 de junio por la noche a Miguel Mendoza, un cronista deportivo que publica comentarios políticos en sus redes sociales, la mayoría críticos con el Gobierno de Daniel Ortega, y donde tiene miles de seguidores.

Los opositores detenidos por el régimen de Ortega María Fernanda Flores, política y ex primera dama La política opositora María Fernanda Flores Lanzas, esposa del expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán (1997-2002), fue detenida el 21.06.2021 junto con el periodista Miguel Mendoza bajo la acusación de realizar actos que menoscaban la soberanía de Nicaragua, según la Policía Nacional. Flores fue destituida como diputada por el opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) el 26.11.2020.

Los opositores detenidos por el régimen de Ortega Miguel Mora, precandidato presidencial y exdirector de 100% Noticias El periodista Miguel Mora, exdirector del cerrado y ahora exclusivamente digital canal 100% Noticias, fue detenido el 20 de junio. Según la Policía, por "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares", en base a una ley que el Gobierno de Daniel Ortega aplica a opositores. Ya suman 17 opositores detenidos, de ellos 5 precandidatos presidenciales.

Los opositores detenidos por el régimen de Ortega Luis Alberto Rivas Anduray, banquero Luis Alberto Rivas Anduray, gerente general del Banco de la Producción (Banpro) de Nicaragua, fue detenido el 15 de junio, cuando 26 países de los 34 que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) exigían al presidente Daniel Ortega la liberación "inmediata" de los múltiples dirigentes opositores, incluidos aspirantes presidenciales, arrestados en lo que va de mes.

Los opositores detenidos por el régimen de Ortega Pedro Vásquez, conductor de Cristiana Chamorro Norma Vega, esposa de Pedro Vásquez, quien trabaja como conductor para la candidata presidencial Cristiana Chamorro, denunció que está investigando la desaparición de su esposo, en la noche del 15 de junio, luego de que este estacionara su vehículo en el parqueo de la casa de Violeta Barrios, expresidenta de Nicaragua. Vega cree que su esposo puede estar encerrado en la cárcel El Chipote.

Los opositores detenidos por el régimen de Ortega Víctor Hugo Tinoco, ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco, vicecanciller durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), fue detenido el domingo 13 de junio. Según informó la policía nicaragüense, se le acusa de "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos" y "pedir intervenciones militares" contra el gobierno. Una de las hijas Tinoco, denunció en un video que su padre fue "secuestrado" por personas de civil.

Los opositores detenidos por el régimen de Ortega Hugo Torres, exgeneral sandinista Hugo Torres, general en retiro que participó en la revolución sandinista, fue detenido el 13 de junio en Nicaragua bajo el cargo de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”. Torres es vicepresidente de Unión Democrática Renovadora (Unamos), integrada por críticos del presidente Daniel Ortega.

Los opositores detenidos por el régimen de Ortega Dora María Téllez, cofundadora del MRS Dora María Téllez fue detenida el 13 de junio. La historiadora fue una de las comandantes de la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza y ministra de Salud durante la revolución sandinista. Fue cofundadora del disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS), del que emergió la Unión Democrática Renovadora (Unamos). Se la acusa de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”.

Los opositores detenidos por el régimen de Ortega Suyen Barahona, presidenta de Unamos Suyen Barahona, presidenta de Unamos, fue arrestada el 13 de junio. Previamente grabó un mensaje en que señaló: "Patria libre para vivir. Esa ha sido la lucha de estos tres años: por libertad y justicia, y para que ninguna otra generación tenga que vivir lo que hemos sufrido con esta dictadura". También fueron detenidas la activista Ana Margarita Vigil y la feminista Tamara Dávila,

Los opositores detenidos por el régimen de Ortega Ana Margarita Vijil, dirigente de UNAMOS Ana Margarita Vijil Guardián", también dirigente de la opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos) fue detenida el 13 de junio, como Dora María Téllez, Suyen Barahona y Hugo Torres, acusada de incitar a la injerencia extranjera. El operativo dejó acéfala a la agrupación política opositora, de la disidencia sandinista.

Los opositores detenidos por el régimen de Ortega José Pallais, excanciller de Nicaragua y opositor José Pallais fue detenido el 9 de junio. Pallais es miembro del bloque opositor Coalición Nacional. Durante las protestas de 2018, fue uno de los interlocutores en el diálogo con el Gobierno. Es investigado por "incitar la intervención extranjera en los asuntos internos", "pedir intervenciones militares" y organizarse con fondos externos para "ejecutar actos de terrorismo y desestabilización".

Los opositores detenidos por el régimen de Ortega Félix Maradiaga, politólogo y candidato presidencial Maradiaga fue detenido el 8 de junio, tras comparecer ante el Ministerio Público. Según la Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, Maradiaga está acusado de "realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares", y otros delitos.

Los opositores detenidos por el régimen de Ortega Juan Sebastián Chamorro, economista, primo de Cristiana Chamorro Juan Sebastián Chamorro García fue detenido el 8 de junio, pocas horas después del arresto de Félix Maradiaga. Chamorro García es primo de otra precandidata arrestada, Cristiana Chamorro Barrios. Está acusado, entre otras cosas, de "incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos" y "organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo".

Los opositores detenidos por el régimen de Ortega José Adán Aguerri, economista, expresidente del Consejo de la Empresa Privada José Adán Aguerri Chamorro, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal patronal de Nicaragua, fue detenido el 8 de junio y trasladado a las cárceles preventivas de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional. El organismo opositor Alianza Cívica denunció que Aguerri, que es miembro de su Comité Ejecutivo, fue "secuestrado" y "se encuentra ilegalmente detenido".

Los opositores detenidos por el régimen de Ortega Violeta Granera, activista y opositora Violeta Granera fue detenida el 8 de junio, acusada de "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos" y "pedir intervenciones militares". Según la Policía, "permanece en su casa bajo custodia policial". Granera aspiró a la vicepresidencia de Nicaragua en las elecciones de 2016 y pertenece al Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco".

Los opositores detenidos por el régimen de Ortega Arturo Cruz, exembajador y aspirante a la presidencia Cruz fue detenido el 5 de junio. Se lo investiga por violar la "ley de defensa de los derechos del pueblo y la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz", acusaciones que lo inhabilitarían para cargos públicos. Cruz oficializó sus aspiraciones presidenciales en abril. También es académico del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) y analista político.

Los opositores detenidos por el régimen de Ortega Cristiana Chamorro, principal rival de Ortega en las elecciones Chamorro fue detenida el 2 de junio y se encuentra bajo arresto domiciliar. Es hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y la rival con más posibilidades de vencer a Ortega. Chamorro es investigada por un caso de presunto lavado de dinero, por el que ha sido inhabilitada para participar en la contienda electoral por "no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos". Autor: María Santacecilia



¿Es esto posible? "Las medidas restrictivas son específicas, y se han concebido para no perjudicar a la población nicaragüense. La suspensión de la parte comercial del Acuerdo de Asociación no ha sido nunca contemplada”, explican a DW fuentes de la Comisión Europea.

Por otro lado, debido a que aún no ha sido ratificado completamente, el tratado completo no ha entrado en vigor. "Si bien el Artículo 1.1. define el "respeto a los principios democráticas y derechos humanos fundamentales como un elemento esencial del acuerdo", esa cláusula debe ser leída junto con el Artículo 355 de la parte V, que prevé la suspensión en caso de violaciones a sus elementos esenciales.

Sin embargo, dado que aún no ha entrado en vigencia, el acuerdo "no se puede aplicar”, especifica un portavoz de la Comisión. Y, si bien todo miembro puede retirarse de él, no es posible excluir a un Estado como medida coercitiva.

Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Política Exterior.

Haciéndose eco de esta petición de la Eurocámara, en el debate, Josep Borrell, Alto Representante de la Política Exterior Europea, cuestionó: "¿Cortar el acuerdo de asociación y la cooperación? Pensemos dos veces lo que queremos hacer. No podemos castigar más al pueblo de Nicaragua”.

Efectivamente, la UE prevé cooperar con el país centroamericano en el período 2021-2027. Pero no es que los fondos europeos vayan al gobierno de Managua: "Desde mediados de los 2000, Nicaragua no recibe apoyo presupuestario. En 2018, la UE introdujo salvaguardas adicionales para sus fondos de cooperación, para evitar apoyar al gobierno en sus medidas represivas. Recientemente, como consecuencia del impacto de la tormenta tropical ETA, se movilizó ayuda humanitaria. Para esto y otros proyectos de cooperación, la UE ha optado por trabajar con otros socios, como el Programa Mundial de Alimentos y las agencias de la ONU”, aseguraron a DW desde la Comisión.

Como fuere, y aunque la suspensión del acuerdo con Nicaragua no tiene visos de prosperar, sí lo tienen la congelación de bienes y la prohibición de viajar a la UE para los gobernantes nicaragüenses.

"Lamentablemente, al gobierno de Ortega le importa poco su pueblo. Tampoco parece hacerle mella el deterioro de su imagen internacional. Pues entonces, hay que atacar las finanzas del emporio Ortega-Murillo”, concluye Metz.

