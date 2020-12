Estudio: fármaco antiviral molnupiravir bloquea la transmisión del COVID-19 en 24 horas

Conclusiones y recomendaciones del Dr. Drexler

Sobre el factor del clima

Es probable que la trasmisión se reduzca por el clima, pero el virus no va a parar por eso. Antes se decía que con altas temperaturas ya no habría problemas, pero luego vimos los casos en la Amazonía. También se dijo que en las zonas altas de los Andes el virus no era estable, y estamos viendo brotes enormes en esas zonas. Hay que tener mucho cuidado con esas conclusiones.