Estos países bloquean internet para frenar las protestas

Decenas de miles de indios han salido a las calles en los últimos días para protestar contra la nueva ley de inmigración, que entre sus capítulos tiene uno que dificulta la naturalización de los musulmanes. El gobierno reaccionó con varias medidas, entre ellas aplicando un bloqueo a internet, con el fin de aplacar las manifestaciones. Una de las mayores empresas telefónicas del país reconoció que, a solicitud del Ejecutivo de Nueva Delhi, había dejado también de operar su servicio de telefonía móvil.

Cuando la situación política se pone difícil, la desconexión de las redes es una de las medidas favoritas del gobierno nacionalista indio del primer ministro Narendra Modi. Según estudios de la organización Access Now, India es el país con más apagones de internet en todo el mundo. Y este tiempo de inactividad tiene su precio. De acuerdo con un reporte del think tank Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER), las 16.300 horas de bloqueo de internet contabilizadas entre 2012 y 2017 le han costado a la economía del país más de tres mil millones de dólares.

Pero no solo en India tiran del enchufe. Son varios los gobiernos del mundo que han adoptado la política de bloqueo de internet como prevención o reacción ante disturbios activos o potenciales. "Cada vez se ven más casos en los que las autoridades usan la desconexión de internet como un instrumento para sofocar el derecho a la protesta pacífica. Estas desconexiones son una violación al derecho de libertad de expresión”, afirma Likhita Banerji, de Amnistía Internacional.

Protestas por la falta de internet en India.

Apagón en Irán

Un ejemplo actual es Irán. A mediados de noviembre, la red fue paralizada en respuesta a las protestas generadas por el impuesto al combustible impulsado por el gobierno del presidente Hassan Rohani. Durante diez días no hubo señal en Teherán, y en las regiones donde hubo más manifestaciones la medida se extendió por hasta dos semanas. El bloqueo paralizó muchas actividades de la vida cotidiana.

También se vio afectado el trabajo de los medios y de las organizaciones de derechos humanos. Por lo mismo, el verdadero alcance de los disturbios y la violencia sigue sin estar claro. "Para nosotros esto significó que por primera vez apenas tuvimos contacto con nuestra gente en Irán, una situación muy angustiante. Solo unos pocos iraníes lograron usar conexiones VPN (Redes Privadas Virtuales) con las que pudieron evadir el bloqueo”, relata Mansoureh Mills, experto de Amnistía.

África: bloqueos e impuestos

Muchos usuarios en África deben lidiar no solo con recurrentes parones en el servicio en el contexto de elecciones o grandes manifestaciones, sino también con la censura, un fenómeno que se ha visto en países como Ruanda, Uganda y Camerún.

"Hay distintas formas de bloquear y filtrar contenido en Internet”, dice Mai Truong, experta en redes de la ONG estadounidense Freedom House. Pero a diferencia de China, que se considera el líder mundial en censura de internet, los países africanos no poseen los medios técnicos para monitorear toda la red. "En el África subsahariana es común que las autoridades instruyan a los proveedores que bloqueen a quienes están en una lista negra de URL”, explica Truong. Los gobiernos han tratado también de dificultar el uso de servicios en línea y las redes sociales. Uganda aplica desde 2018 un impuesto a las redes sociales.

Un iraní muestra que no tiene internet durante las jornadas de protestas en el país.

China: controlar en lugar de apagar

Gracias al control masivo que realiza el gobierno chino, en el gigante asiático los apagones totales casi no son necesarios. Poco antes del 30 aniversario de la masacre de Tiananmén, las autoridades chinas bloquearon Wikipedia. Buscadores como Google y redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube y WhatsApp también están bloqueados. Y especialmente cuando hay acontecimientos políticos importantes, las autoridades suelen tomar medidas también contra las conexiones VPN.

En otras regiones de Asia la libertad de uso y disponibilidad de internet también se ha visto afectada. El gobierno de Myanmar reconoció en junio de 2019 que dos estados federados, en los que desde hace décadas hay conflictos, han bloqueado el acceso a la red. Agregaron que todo volverá a la normalidad tan pronto como "se restablezca la estabilidad”.

Turquía rechaza acusaciones

El gobierno de Turquía bloquea una y otra vez plataformas como YouTube o Twitter cuando se publica en ellas contenido que critica al Ejecutivo. También durante las protestas del parque Gezi, en 2013, durante varias horas no hubo acceso a Twitter y Facebook, y las otras conexiones a la red no podían realizarse a velocidad normal. El gobierno desmintió las acusaciones de que había ordenado un bloqueo contra las redes sociales, pero la sospecha persiste.

Rusia, por su parte, sigue el modelo chino y prefiere el control centralizado del tráfico de datos. La nueva ley de internet, vigente desde noviembre, establece la creación de un internet "soberano”, independiente de los servidores extranjeros. Los proveedores también deben garantizar que el tráfico de datos pueda ser monitoreado de manera centralizada. Además del servicio secreto nacional, el FSB, también la autoridad de supervisión de telecomunicación, Roskomnadzor, está a cargo del control. Estas entidades han sido acusadas en el pasado de bloquear arbitrariamente algunos contenidos de la red.

(dzc/ers)

Diez cadáveres de la era internet Netscape, el navegador de la prehistoria Cuando no había Google Chrome ni Mozilla, la pelea por servir de navegadores a los usuarios del internet primigenio la daban Internet Explorer y Netscape. El primero, obra de Microsoft, era visto como una imposición del monstruo de los computadores. Netscape se erigió en la alternativa, pero fue devorado por IE, que acaparó el 98 por ciento del mercado. En febrero de 2008 Netscape murió.

Diez cadáveres de la era internet Sin Hotmail no había paraíso Hace 21 años nació Hotmail, la primera plataforma de correo electrónico de alcance mundial. Su éxito duró largos años hasta que apareció Gmail, que ofrecía mayor capacidad de almacenamiento y creó un concepto nuevo: la posibilidad de no borrar los correos viejos. En 2012 Gmail superó a Hotmail, que ahora se llama Outlook y tiene 400 millones de usuarios, menos de la mitad de los que suma Gmail.

Diez cadáveres de la era internet ICQ, la flor del chat ICQ es viejo-viejo. Era un servicio que servía para comunicarse vía chat con una persona determinada, sin tener que estar en salones plagados de otros chateadores. Era una especie de Whatsapp de la prehistoria misma de Internet. Fue creado en 1996 y comprado por AOL en 1998. Si bien dice tener hoy más de 30 millones de cuentas activas, encontrar a un usuario de ICQ es poco menos que un milagro.

Diez cadáveres de la era internet No te mueras nunca, mp3 Hasta antes del mp3, escuchar música implicaba cargar un engorroso reproductor de CDs y llevar un estuche con todos los discos. Esta creación del Instituto Fraunhofer hizo que la música fuera portable y simplificó los procesos de descarga en internet, revolucionando totalmente el mercado. Sus creadores anunciaron que dejarán de trabajar con ese formato para privilegiar otros más modernos.

Diez cadáveres de la era internet Napster, ideal para melómanos Precisamente gracias al surgimiento del mp3 aparecieron plataformas como Napster, donde los usuarios podían descargar todo tipo de música. Esto generó fuertes controversias por los derechos de autor, asuntos legales que terminaron minando la fuerza de Napster. Se relanzó en 2008 y fusionó con otra empresa en 2011. Pero ya nada era igual.

Diez cadáveres de la era internet Fotolog, un Facebook más feo A comienzos de este siglo los adolescentes compartían sus vivencias en Fotolog, un blog donde se podían compartir fotografías. Era como Facebook, pero más rústico y con muchas menos prestaciones. En realidad, la comparación le queda muy grande. En Fotolog, los muchachos publicaban pensamientos, selfies y toda clase de intrascendencias. Como llegó, se fue.

Diez cadáveres de la era internet Encarta, víctima de Wikipedia Microsoft ofrecía una serie de servicios, entre ellos Encarta, un intento de enciclopedia virtual que se usaba en los computadores y que era la favorita de los escolares más aficionados a las nuevas trecnologías, porque en esa época eran nuevas. Pero la enorme cantidad de datos erróneos y el surgimiento de Wikipedia relegó a Encarta al olvido. Su última versión es de 2009. RIP.

Diez cadáveres de la era internet MSN Messenger, cómo olvidarte Antes de Whatsapp, antes de Telegram, antes de Google Talk (QEPD también) estuvo Messenger. Sus íconos verdes o rojos nos indicaban si nuestros amigos estaban conectados o no. Conversar poniendo smileys se tornó tradición entonces. Era una plataforma simple, amigable y estable. Pero Google la borró del mapa y Facebook terminó por sepultarla. Pero te recordamos, Messenger. Con amor.

Diez cadáveres de la era internet Altavista, el buscador desaparecido Cuando Google no existía, navegar por internet podía ser caótico. Las webs estaban alojadas en barrios (en Geocities, por ejemplo) y los primeros buscadores encontraban bastante poco, en realidad. Uno de los buenos era Altavista. Había otros: Excite, por ejemplo. Pero todos fueron relegados cuando Google impuso su potencia. En 2013, Altavista pasó a mejor vida.

Diez cadáveres de la era internet Disquete, rústicos y pobres Pensar que en un disquete podía almacenarse 1,44 mb puede provocar una carcajada. Pero era lo que había a comienzos de siglo e imaginar algo distinto no era una posibilidad. Por eso había que andar con muchos de ellos. Decenas, a veces, para guardar apenas un archivo. Los CDs, los pendrives y otras formas de almacenaje más eficientes terminaron sacando a los disquetes de este mundo. Por suerte. Autor: Diego Zúñiga



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |