Estonia: siguen sin hallar misil que lanzó caza español por error

Estonia todavía no ha localizado el misil que un caza español disparó por error, según informó hoy (11.08.2018) el Ejército, que suspendió hoy la búsqueda del proyectil en el área en la que supuestamente debió caer. "Esperábamos encontrar el proyectil en el actual lugar de búsqueda porque todos los indicios externos apuntaban a ello. No obstante esos indicios no nos han llevado a un hallazgo", dijo el responsable de la fuerza aérea Riivo Valge en un comunicado. La búsqueda del misil tipo Amraam proseguirá desde el aire con helicópteros, se indicó.

El eurofighter español, que forma parte de un despliegue de la OTAN, lanzó por error el martes pasado el proyectil cargado con explosivos cerca de la ciudad de Otepää, en el sur de Estonia.

Estonia, Letonia y Lituania, países que forman parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), no tienen cazas. Los aliados vigilan el espacio aéreo báltico desde 2004 en el marco de un programa de la OTAN. En la actualidad esa tarea está siendo ejecutada por cazas españoles. Hasta que se esclarezca lo sucedido , los aviones no despegarán desde la base lituana de Siauliai, donde están estacionados. (dpa)

