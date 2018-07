"¡Estamos de tu lado, hermano Mesut!"

Esto dicen encabezados y editoriales de la prensa sobre el tema.

TURQUÍA

Sabah: "Mesut Özil anotó su gol más hermoso, contra el racismo. Le puso un alto al odio y al racismo crecientes contra los migrantes en Europa, así como un espejo frente al rostro racista de Occidente."

Takvim: "¡Estamos de tu lado, mi hermano!"

Fanatik: "No estás solo."

REINO UNIDO

Guardian: "Özil es la efigie del migrante que no encaja en la sociedad. Sus padres vienen de Zonguldak, ciudad del Mar Negro, pero crecieron en Gensenkirchen, en el oeste de Alemania. Es un crack del Arsenal, que publicó su réplica a una lucha turco-alemana en inglés, en Twitter. Las reacciones de los halcones muestran una simbiosis, en tanto que se pierden en críticas mutuas a fin de aislar al centro político. En este ámbito, Alemania y Turquía se asemejan: en ambos países, la idea de nación está definida por la noción de sangre y raza."

Telegraph: "Con la extrema derecha, que en Francia se queja de que 15 de los 23 jugadores de la selección tienen raíces africanas (la mayoría de las antiguas colonias francesas); y con Lukaku, que denuncia los prejuicios contra los que tuvo que luchar (tambien Reino Unido tiene problemas significativos con un nacionalismo y un racismo torcidos), el fútbol no muestra el camino a la política, sino que se mete de lleno a la parte incendiaria de ésta."

Daily Mail: "La renuncia de Mesut Özil al fútbol internacional con Alemania marca el fin de una carrera gloriosa. Uno de los mejores mediocampistas de Alemania pasó de ser un símbolo de la integración, a figura de un tóxico debate público."

ITALIA:

La Repubblica: "Luego de que el ídolo de millones de jóvenes turcos se haya sentido obligado a despedirse, existe el peligro de que se reencuentre con una minoría cuyo corazón podría latir por un solo país. Y ese país podría no ser Alemania."

RUSIA:

Kommersant: "El mediocampista Özil comunicó que no jugará más para la selección alemana. En otra situación, tal paso no llamaría mucho la atención, pero en la de Özil, desató un escándalo mayor."

AUSTRIA:

Kurier: "Al final ya no se trataba de si Özil se había fotografiado en plena campaña con un autócrata que mete a prisión a quienes se oponen a sus políticas. A Özil se le reprochó el no ser un "auténtico alemán" y de no identificarse con la patria donde nació. Surgió como tema de debate el nacionalismo de la peor clase, que, como siempre, desembocó en racismo."

Standard: "Lo de Erdogan queda en segundo plano. El tema principal es un malentendido orgullo nacional, así como un debate sobre la integración originado en injurias y en un puro y llano racismo. Con la foto, Özil y Gündogan derribaron todos los castillos en el aire acerca de la integración, cuyo fundamento es más bien la asimilación."

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |