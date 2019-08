Estadounidense Hasbro compra dibujos británicos "Peppa Pig"

El fabricante de juguetes estadounidense Hasbro anunció el jueves (22.08.2019) que comprará el estudio británico Entertainment One, propietario de la popular serie de dibujos animados "Peppa Pig", entre otros contenidos para niños, por unos 4.000 millones de dólares. Según un comunicado de Hasbro, los accionistas de Entertainment One recibirán unos 6,86 dólares por acción. Además de Peppa Pig, la cerdita rosada que ama saltar en charcos fangosos, la compra incluye el exitoso dibujo animado infantil "PJ Masks", sobre un trío de jóvenes amigos que se convierten en superhéroes por la noche.

"La adquisición de marcas para preescolares altamente rentables y comercializables es una oportunidad de crecimiento estratégico para Hasbro", dijo la compañía. La empresa también confía en el éxito de otro personaje de Entertainment One, Ricky Zoom, una pequeña motocicleta roja, que describe como una "historia única con contenido altamente comercializable". Esta caricatura se lanzará el 9 de septiembre en la cadena infantil estadounidense Nickelodeon y en otros mercados importantes.

"Hasbro sabe cómo explotar una marca"

Hasbro planea que la adquisición le ahorre 130 millones de dólares en contrataciones y otras operaciones para el año 2022. El fabricante de juguetes no es la primera compañía en considerar una oferta por Entertainment One. En 2016, la emisora británica ITV canceló su oferta informal de 1.000 millones de libras por la compañía, que cotiza en Londres, que rechazó unánimemente la oferta al encontrarla demasiado baja. Pero la adquisición de Hasbro probablemente beneficiará a ambas compañías, dijo Russ Mold, analista de la plataforma de inversión AJ Bell. "Hasbro sabe cómo explotar mejor una marca vendiendo cualquier tipo de producto y es el propietario perfecto de Entertainment One, que tiene una gran cartera de marcas populares para niños", dijo el analista. La medida también ilustra el creciente interés en adquirir compañías británicas, que se han vuelto más atractivas a medida que la libra se debilita en medio de los temores por el "brexit".

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en

Europeos ilustran el rechazo al “brexit” Judith Kerr: ¡Vamos, Europa! Judith Kerr envía a sus conocidas figuras, el tigre y el gato Mog a viajar por Europa. Ambos ondean alegremente su bandera europea. Esta autora de libros infantiles y juveniles, de 95 años de edad, proveniente de una familia inmigrante germano-judía, es una de las ilustradoras más destacadas que el dibujantes Axel Scheffler, el promotor del proyecto, haya podido convencer.

Europeos ilustran el rechazo al “brexit” Polly Dunbar: Madame Europa y sus hijos La ilustradora británica Polly Dunbar dibujó a Europa como una hermosa mujer de cabello suelto que cuida a una horda de niños felices. Solo un niño pequeño con una bandera británica en su camiseta está parado aparte. Los niños no entienden por qué ese niño no quiere jugar con todos.

Europeos ilustran el rechazo al “brexit” Bruce Ingman: ¡Pare, por favor! El autobús europeo está a punto de partir. Pero el músico británico aún puede subirse a tiempo. "Realmente espero que no sea demasiado tarde y que la gente esté entrando en razón", comenta Bruce Ingman, nativo de Liverpool. "Me encanta ser parte de Europa, y a mis hijos también".

Europeos ilustran el rechazo al “brexit” Emily Gravett: Aún hay queso para todos El ratón británico está sentado solo bajo una campana de cristal, mirando el desbordante plato de queso europeo. La inglesa Emily Gravett dibuja esta situación de Gran Bretaña antes de la salida de la UE. "Lo que me entristece", señala la ilustradora, "es que el ‘brexit’ no solo divide a las naciones, sino también a los vecinos y las familias". Título de la foto: aún hay queso para todos.

Europeos ilustran el rechazo al “brexit” Thé Tjong-Khing: ¡Juntos somos grandes! Los Estados de Europa asumen el papel de acróbatas y realizan un acto de equilibrio similar al circo sobre el lomo del toro europeo. "Que todos trabajen juntos", dice el artista holandés de una familia migrante, "es solo un sueño". Sin embargo, Thé Tjong-Khing le dio a su dibujo un título optimista: "¡Juntos somos grandes!".

Europeos ilustran el rechazo al “brexit” Axel Scheffler: El búho europeo El dibujante Axel Scheffler tuvo la idea de pintar un animal heráldico europeo amigable para los niños: el “EU-le” (búho en alemán). Nacido en Hamburgo, ha vivido en Londres durante casi 30 años. Sin embargo, desde el referéndum sobre el “brexit, "ya no se siente en casa en el Reino Unido", dice. Así inició el libro "Dibujo para Europa". Autor: Stefan Dege



Facebook | Twitter | YouTube |