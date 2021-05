Estados Unidos reitera que apoya la solución de dos Estados en el conflicto entre Israel y Palestina

El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken reiteró este domingo (23.05.2021) que Estados Unidos apoya que israelíes y palestinos convivan pacíficamente en dos Estados, poco antes de emprender un viaje a Oriente Medio.

Es "la única forma"

"El presidente Biden ha sido muy claro en que sigue comprometido con la solución de dos Estados", señaló Blinken a la cadena ABC, dos días después del inicio de una tregua entre Hamás e Israel y luego de 13 días de enfrentamientos que dejaron más de 200 palestinos muertos.

"Es la única forma de asegurar el futuro de Israel como un Estado judío y democrático, y por supuesto la única forma de darle a los palestinos el Estado al que tienen derecho", agregó.

Blinken ser eunirá con israelíes y palestinos

"Pero eso no creo que sea algo necesariamente, para hoy", continuó. "Tenemos que comenzar a establecer las condiciones que permitan a ambas partes participar de manera significativa y positiva hacia dos Estados".

El jueves, el Departamento de Estado anunció que Blinken viajará a Medio Oriente "en los próximos días" con la idea de reunirse con sus pares israelíes y palestinos.

Asimismo, Blinken dijo que "si no hay un cambio positivo" y especialmente si no se encuentra "la manera de ayudar a los palestinos a vivir con más dignidad y más esperanza, este ciclo probablemente se repetirá, y eso no lo quiere nadie".

afp/abc /rr