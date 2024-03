Estados Unidos: Nikki Haley abandona primarias republicanas

La exembajadora ante la ONU no pudo convertirse en rival para Donald Trump. Dio un paso al costado, pero no expresó su apoyo al exmandatario republicano.

La exembajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, la republicana Nikki Haley, anunció este miércoles (06.03.2024) que abandona las primarias republicanas tras sus pobres resultados en la cita del supermartes, pero no expresó su apoyo para el expresidente Donald Trump, al que llamó a ganarse el respaldo de los moderados del partido.

"Ahora es responsabilidad de Donald Trump ganarse los votos de aquellos en nuestro partido y fuera de él que no lo respaldan, y espero que lo haga", afirmó Haley en un discurso televisado en Charleston, Carolina del Sur, luego del "supermartes" electoral que se saldó con una arrasadora victoria del exmandatario. La retirada candidata dio por seguro que el magnate será el candidato del partido.

"La política se trata de atraer a la gente a tu causa, no de rechazarlos. Nuestra causa conservadora necesita urgentemente a más gente. Este es el momento de que él (Trump) elija", resumió. Trump arrasó en catorce de los quince estados del país que celebraron el martes primarias republicanas, mientras que Haley solo pudo cantar victoria en Vermont.

Invitación de Biden

La retirada de Haley allana todavía más el camino para que las elecciones del próximo 5 de noviembre sean una reedición del duelo de 2020 entre Trump y el actual presidente, el demócrata Joe Biden. La exembajadora ante la ONU era la única mujer en las primarias republicanas y la única aspirante que permanecía en pie tras el paso arrollador de Trump.

"Estoy llena de gratitud por el gran apoyo recibido en todo nuestro gran país. Pero ha llegado el momento de suspender mi campaña. Aunque ya no seré candidata, no dejaré de usar mi voz para las cosas en las que creo", advirtió Haley, de 52 años.

Tras conocerse la dimisión, el presidente Joe Biden llamó a los votantes de Haley a sumarse a su propia campaña, subrayando que "lo que está en juego para Estados Unidos no podría ser más importante". "Todos sabemos que ésta no es una elección cualquiera. Sé que los demócratas, los republicanos y los independientes no están de acuerdo en muchos temas y tienen convicciones sólidas. Eso es bueno. Pero también sé esto: lo que une a demócratas, republicanos e independientes es el amor por Estados Unidos", dijo en un comunicado.

"Trump dejó claro que no quiere el apoyo de los votantes de Nikki Haley. Quiero ser claro: hay un lugar para ellos en mi campaña", sostuvo el mandatario demócrata.

DZC (EFE, AFP)