Estados Unidos “listo” para discutir con Rusia sobre misiles y ejercicios militares

"Hay algunas áreas (...) en donde pensamos que es posible progresar", siempre y cuando cualquier promesa sea "recíproca", dijo el funcionario en una conferencia telefónica.

"Rusia ha dicho que se siente amenazada por la posibilidad de una ofensiva con sistemas de misiles a ser ubicados en Ucrania (...) Estados Unidos no tiene intenciones de hacer eso. Por eso, esta es un área donde podemos ser capaces de alcanzar un acuerdo si Rusia está dispuesta a hacer un compromiso recíproco", apuntó el oficial, que pidió declarar bajo anonimato.

Moscú "también ha expresado un interés en discutir el futuro de ciertos sistemas de misiles en Europa, en la línea del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio" y "estamos dispuestos a discutirlo", según la fuente.

Restricciones recíprocas y alcance de ejercicios militares

Finalmente, continuó, Washington está listo para discutir la posibilidad de restricciones recíprocas en el tamaño y alcance de ejercicios militares conducidos por Rusia, así como por Estados Unidos y la OTAN.

"No sabremos hasta que comiencen estas conversaciones mañana en la noche si Rusia está preparada para negociar seriamente y de buena fe", advirtió el funcionario, agregando que los estadounidenses y rusos probablemente tendrían una "conversación inicial" la noche del domingo y sostendrían su "reunión principal" el lunes.

"Vamos a estas reuniones con un sentido de realismo, no de optimismo", aseguró la fuente, indicando que serían "exploratorias" y que no llevarían a promesas firmes. "No estaría para nada sorprendido que los medios de comunicación rusos comenzaran a reportar, quizá incluso mientras las conversaciones aún estén en marcha, que Estados Unidos ha hecho todo tipo de concesión a Rusia. Esto es un intento deliberado de crear división entre aliados, en parte manipulándolos a todos ustedes", señaló el oficial a reporteros en la conferencia telefónica.

jov (afp, thewashingtonpost)