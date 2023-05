Estados Unidos está regalando un puñado de faros

Diez faros que durante generaciones se han erigido como centinelas a lo largo de las costas de Estados Unidos, protegiendo a los navegantes del peligro y guiándoles hasta un lugar seguro, están siendo cedidos gratuitamente o vendidos en subasta por el Gobierno federal de Estado Unidos.

El objetivo del programa, dirigido por la Administración de Servicios Generales (GSA), es preservar las propiedades, la mayoría de las cuales tienen más de un siglo de antigüedad.

"El papel heroico del farero solitario"

El desarrollo de la tecnología moderna, incluido el GPS, significa que los faros ya no son esenciales para la navegación, dijo John Kelly, de la oficina de disposición de bienes inmuebles de la GSA. Y aunque los guardacostas a menudo mantienen ayudas a la navegación en los faros o cerca de ellos, las estructuras en sí ya no suelen tener una misión crítica. Sin embargo, el público sigue fascinado por los faros, que son populares atracciones turísticas y objeto de innumerables fotógrafos y artistas.

"La gente aprecia de verdad el papel heroico del farero solitario", explica. "Eran realmente los instrumentos para proporcionar un paso seguro en algunos de estos puertos peligrosos que ofrecían a las comunidades grandes oportunidades para el comercio, y a menudo están situados en lugares prominentes que ofrecen vistas impresionantes".

La GSA lleva transfiriendo la propiedad de los faros desde que el Congreso aprobó la Ley Nacional de Preservación de Faros Históricos en 2000. Se han transferido unos 150 faros, se han regalado unos 80 y se han subastado otros 70, con lo que se han recaudado más de 10 millones de dólares.

Little Mark Island Maine.

Seis faros se ofrecen sin coste alguno

Este año, seis faros se ofrecen sin coste alguno a organismos gubernamentales federales, estatales o locales, organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones educativas u otras entidades que estén dispuestas a mantenerlos y conservarlos y ponerlos a disposición del público con fines educativos, recreativos o culturales.

Entre ellos figura el faro de Plymouth/Gurnet, en Massachusetts, de 10,4 metros de altura. La estructura octogonal de madera data de 1842, aunque el faro existe en el lugar desde 1768. La primera mujer farera de Estados Unidos atendió un faro anterior. El favorito de Kelly es el Warwick Neck Light, en Warwick (Rhode Island). Este faro de 15,5 metros de altura, que data de 1827, era una importante herramienta de navegación para los marineros que se dirigían a Providence.

Faro Nobska, Woods Hole, Foulmouth, Cape Cod, MA.

"Warwick Neck se encuentra en un lugar muy destacado, sobre un acantilado con vistas a la bahía de Narragansett", explica. "Yo diría que es uno de los faros que más me sorprenden".

Los otros faros que se ofrecen sin coste alguno son el de Lynde Point, en Old Saybrook (Connecticut); el de Nobska, en Falmouth (Massachusetts); el de Little Mark Island and Monument, en Harpswell (Maine); y el de Erie Harbor North Pier Lighthouse, en Pensilvania.

Algunos ya son mantenidos por organizaciones sin ánimo de lucro, y esos organismos tendrán la oportunidad de solicitar seguir haciéndolo, dijo Kelly. Si no se encuentra un nuevo propietario, el faro se ofrece en subasta competitiva.

Gurnet Plymouth Light Station, Massachusetts.

Entre los cuatro faros que se venden en subasta figura el Cleveland Harbor West Pierhead Light, una torre de acero de 15,5 metros (50 pies) que data de 1911 y a la que sólo se puede acceder en barco, pero que ofrece unas vistas espectaculares del perfil de la ciudad.

Los otros son Penfield Reef Lighthouse, en Fairfield (Connecticut); Stratford Shoal Light, en medio del estrecho de Long Island, entre Nueva York y Connecticut; y Keweenaw Waterway Lower Entrance Light, en Chassell (Michigan).

Algunos de los faros adquiridos en el pasado han sido convertidos en residencias privadas por personas que desean una situación vital única. "Todos tienen su propia historia interesante", afirma Kelly.

FEW (AP, Smithsonian Magazine)