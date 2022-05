Estados Unidos empuja a Rusia hacia el impago

Para aumentar aún más la presión sobre Rusia por el ataque a Ucrania, Estados Unidos está dificultando el pago de la deuda externa rusa. El miércoles (25.05.2022) por la noche expiró una exención temporal del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que hasta ahora permitía a Rusia seguir pagando a sus acreedores directamente en dólares a pesar de las sanciones.

La secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Yellen, ya había indicado la semana pasada que probablemente no se prorrogaría esta exención.

La expiración de la exención hace ahora más probable que Rusia no pueda en breve pagar su deuda. Según la agencia de noticias Reuters, sería el primer gran impago del país en más de un siglo.

En total, Rusia tiene una deuda externa de 40.000 millones de dólares. Este año, se deben pagar casi dos mil millones de dólares, en forma de intereses o reembolsos. Este viernes, vence otro reembolso.

El impago se hace más probable

Tras la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, Occidente impuso una serie de sanciones económicas, a las que Rusia respondió con contramedidas. Aunque esto ha dificultado las transferencias transfronterizas de dinero, Rusia ha querido pagar a tiempo a sus acreedores internacionales. Con pequeñas excepciones, el país ha tenido éxito hasta ahora. Pero esto podría cambiar.

Desconectados de los sistemas de pago occidentales: los bancos rusos, aquí Sberbank.

"Si los pagos vencen y los tenedores de bonos no ven el dinero ni siquiera después del período de gracia, entonces Rusia está en mora", cita Reuters a Jay Auslander, socio del bufete de abogados neoyorquino Wilk Auslander. "Ahora que se ha eliminado la exención, parece que no hay forma de pagar a los bonistas".

Es cierto que la norma de exención solo se aplicaba a los pagos a ciudadanos e instituciones estadounidenses. Pero como los bancos e instituciones estadounidenses desempeñan un papel tan importante en el sistema financiero internacional, los pagos a los acreedores de otros países también podrían verse dificultados.

Tras el anuncio de la secretaria del Tesoro, Yellen, de que probablemente no se prorrogará la norma de exención, Rusia adelantó el viernes pasado dos pagos de bonos del Estado, uno en euros y otro en dólares.

Sin embargo, un tenedor de bonos no identificado en Asia dijo a Reuters que no había recibido ningún pago hasta el momento. No obstante, se aplica un período de gracia de 30 días a ambos bonos rusos.

No es por el dinero

Como sea, si se produce un impago ruso, no es porque Rusia no tenga dinero. En vista de los elevados precios actuales del petróleo y el gas, Rusia está ganando espléndidamente con las exportaciones de energía y, solo en abril, pudo recaudar con ellas unos 28.000 millones de dólares.

Al mismo tiempo, sin embargo, también hay voces en Rusia que se oponen a seguir honrando la deuda externa rusa. La Duma, Cámara Baja del Parlamento ruso, debería examinar si el servicio de la deuda podría detenerse, dijo el martes un alto parlamentario, según Reuters. Los votantes rusos no están contentos con que Moscú siga pagando el servicio de su deuda mientras sus reservas de divisas en el extranjero están congeladas, según este argumento.

Como parte de las sanciones contra Rusia, los países occidentales y Japón habían congelado cerca de la mitad de las reservas de divisas de Rusia en el extranjero, que ascienden a 640.000 millones de dólares.

Oficina de cambio en San Petersburgo.

Hasta hace poco, la deuda pública rusa se le otorgaba el grado de inversión. Este estatus también permitió a los inversores institucionales, como las grandes compañías de seguros, invertir dinero en títulos de deuda rusos. Sin embargo, desde el ataque ruso a Ucrania, las principales agencias de calificación han suspendido su evaluación de la solvencia de Rusia.

El rublo se fortalece

Con todo, las especulaciones sobre un inminente impago ruso no frenaron el tipo de cambio del rublo, sino todo lo contrario. El rublo subió este miércoles frente al dólar estadounidense, hasta su nivel más alto desde 2018. La moneda rusa incluso alcanzó un máximo de siete años frente al euro.

Según los expertos, el rublo se está beneficiando de los controles de capital en Rusia, y las exportaciones también han disminuido considerablemente. Además, el lunes se introdujeron nuevas normas para el cambio de divisas para los exportadores de gas.

(gg/rml)