Estados Unidos donará 500 millones de vacunas adicionales

"Estados Unidos está comprando otros 500 millones de dosis de Pfizer para donar a países de ingresos medios y bajos en todo el mundo (...) que se habrán repartido para el año próximo en estas mismas fechas", dijo el presidente, Joe Biden, al inaugurar este miércoles (22.09.2021) una cumbre con la que busca marcar el "inicio del fin de la pandemia".

"Estados Unidos será el arsenal de vacunas, así como fuimos el arsenal de la democracia en la Segunda Guerra Mundial", dijo el mandatario. La promesa de Biden en la cumbre, celebrada de manera virtual desde la Casa Blanca, elevará a más de 1.100 millones el número total de dosis que Washington promete donar. Estados Unidos ha donado ya unos 160 millones de dosis a más de 100 países diferentes, dijo la Casa Blanca en un comunicado. "Por cada vacuna que hemos puesto hasta ahora en Estados Unidos, nos hemos comprometido a entregar tres al resto del mundo", aseguró Biden.

Pfizer y BioNtech precisaron en un comunicado conjunto que esas dosis, fabricadas en Estados Unidos, serán distribuidas a 92 países en vía de desarrollo identificados por el mecanismo internacional Covax. El gigante alemán de la farmacia y el laboratorio alemán indicaron también que las 1.000 millones de vacunas que suministrará a Estados Unidos, a precio de costo, deben ser distribuidas en su totalidad de ahora a agosto de 2022.

Biden también quiere establecer un "objetivo ambicioso" para que cada país, incluyendo los más pobres, "alcance el 70% de vacunados" en su población dentro de un año, dijo la Casa Blanca. Y pidió al resto de potencias no poner condiciones políticas a la hora de donar sus dosis. "Tenemos que comprometernos a donar, no vender, dosis a los países de ingresos menores, y que esas donaciones no lleven adheridas condiciones políticas", destacó el presidente estadounidense.

La cumbre del miércoles debía reunir, de manera virtual, a funcionarios de más de 100 países, indicaron más temprano fuentes del gobierno estadounidense, que no dieron detalles sobre la identidad de los participantes. "Esta cumbre tiene como ambición decretar el inicio del fin de la pandemia", según las fuentes estadounidenses. "Eso va a requerir mucho trabajo".

