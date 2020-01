Estados Unidos condena último ataque contra base iraquí

El secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo se declaró "indignado" por el nuevo ataque con cohetes ocurrido este domingo (12.01.2020) contra la base militar de Al Balad, que dejó cuatro iraquíes heridos.

"Indignado por los informes de otro ataque con cohetes a una base aérea iraquí. Rezo por la rápida recuperación de los heridos y pido al Gobierno de Irak que haga rendir cuentas a los responsables de este ataque al pueblo iraquí", escribió Pompeo en Twitter.

"Estas violaciones constantes a la soberanía de Irak por grupos que no son leales al gobierno iraquí deben acabar", agregó. No obstante, el origen de los disparos no ha sido precisado.

La Célula de Comunicación de Seguridad de Irak confirmó unas horas antes en un comunicado la caída de ocho proyectiles tipo Katyusha en la base de Al Balad, donde hay tropas estadounidenses, lo que causó heridas a cuatro efectivos iraquíes, entre ellos dos oficiales.

Una fuente de la Comandancia de Operaciones de la provincia de Saladino, que pidió el anonimato, indicó que los heridos han sido traslados a un hospital y precisó que las víctimas son de nacionalidad iraquí.

Ubicada al norte de Bagdad, Al Balad es una de las bases aéreas más grandes del país árabe y cuenta entre su arsenal con cazabombarderos F16 que Irak adquirió a Estados Unidos, además de acoger a tropas estadounidenses.

No obstante, fuentes de seguridad especularon que parte de las fuerzas extranjeras allí desplegadas habrían abandonado la base tras los recientes ataques cruzados entre Washington y Teherán en territorio iraquí.

