Estados Unidos anuncia más sanciones contra Irán

"Estas sanciones continuarán hasta que el régimen (iraní) detenga la financiación del terrorismo global y se comprometa a no contar nunca con armas nucleares", dijo Steven Mnuchin, secretario estadounidense del Tesoro, en una comparecencia desde la Casa Blanca junto al secretario de Estado, Mike Pompeo.

Estados Unidos anunció así este viernes (10.01.2020) nuevas sanciones económicas contra ocho altos cargos iraníes, entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Shamkhani; así como contra los "mayores productores" de acero, hierro y cobre del país. Además de Shamkhani, serán también sancionados Gholamreza Soleimani, director de la milicia paramilitar Basij del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y Mohammad Reza Ashtiani, jefe de gabinete adjunto de las Fuerzas Armadas de Irán.

Este último contestó casi inmediatamente a través de Twitter diciendo que "imponer sanciones es algo simbólico, tanto para América como para mí, ya que esta medida no tendrá impacto económmico, no resarcirá por el aluvión de misiles (iraníes sobre objetivos estadounidenses) y no harán que Washington gane ningún respeto". Además, añadió que "es simbólico" para él, pero que se siente "orgulloso por ser sancionado por Estados Unidos".

Mnuchin justificó la nueva ronda de sanciones por "la implicación de estos altos cargos en los ataques con misiles balísticos" en Irak y subrayó que incluyen además a los "mayores productores de metales" de Irán así "como nuevos sectores como el de la construcción, manufacturas y minería". Como consecuencia, dijo Mnuchin, se impedirá el acceso a decenas de millones de dólares para el respaldo a las actividades terroristas en la región.

Soleimani "planeaba" ataques

"Queremos que Irán se comporte como una nación normal", apuntó Pompeo, quien añadió que el general iraní Qasem Soleimani, muerto en un ataque con drones estadounidense en Irak la semana pasada, estaba planeando ataques "inminentes" contra "infraestructura estadounidense, incluidas embajadas estadounidenses, bases militares, instalaciones estadounidenses en toda la región".

Sobre el avión ucraniano estrellado cerca de Teherán en el que murieron 176 personas, Pompeo dijo creer que "probablemente" fue derribado por un misil iraní. "Vamos a dejar que la investigación se desarrolle antes de tomar una determinación final", matizó Pompeo.

