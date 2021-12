Esta intimidante tecnología permitió el descubrimiento de más de 300 exoplanetas

El telescopio Kepler, enviado al cosmos por la NASA, ha generado cientos de miles de series de datos, cuyo análisis ha derivado en el descubrimiento de casi 3.000 nuevos cuerpos celestes. Sin embargo, la magnitud del caudal de datos aún no ha podido ser analizada en toda su profundidad, de modo que, según suponen científicos, aún existen muchos exoplanetas a la espera de ser descubiertos.

Recientemente, el uso de un algoritmo especialmente poderoso confirmó esta suposición. Se trata de ExoMiner, un procedimiento clasificatorio de inteligencia artificial, a base "machine learning" en su modalidad de redes neuronales. A través de él, ha sido posible clasificar las llamadas "señales transitorias" enviadas por el telescopio Kepler, y que indican la presencia en el cosmos de "candidatos" o posibles exoplanetas.

Aprendizaje profundo

ExoMiner no solo hace uso de las redes neuronales para evidenciar la posible presencia de exoplanetas, sino que incluye métodos de "aprendizaje profundo" (deep learning), que permiten al algoritmo perfeccionarse a sí mismo a medida que va "aprendiendo" las distintas relaciones entre los datos recabados.

Así, la inteligencia artificial aplicada en este modelo es capaz de detectar a partir de señales transitorias nuevos candidatos a ser nombrados como exoplanetas. Pero también ha sido eficaz al descartar "falsos positivos": señales que en apariencia indican la presencia de nuevos exoplanetas, pero que en realidad son "ruido espacial" causado por distintos fenómenos. Esta "validación", según los autores de ExoMiner, es la que da al modelo de inteligencia artificial una nueva dimensión científica.

Hasta la fecha, el algoritmo ha detectado más de 300 exoplanetas cuya existencia no había sido revelada por los métodos usados anteriormente.

Como la Tierra no hay dos

"A diferencia de otros programas de inteligencia artficial diseñados para detectar la presencia de exoplanetas, ExoMiner no es una caja negra: no hay ningún misterio en cuanto a por qué el modelo decide qué es un planeta y qué no lo es", dijo Jon Jenkins, científico de la NASA especializado en exoplanetas, en un reciente comunicado . "Estos 301 descubrimientos nos permiten entender mejor a los planetas y sistemas solares más allá del nmuestro, y también a entender por qué el nuestro es tan único."

El algoritmo ExoMiner permite analizar cada punto del cosmos, y validarlo como planeta

Jenkins aclara que, pese a la portentosa capacidad del algoritmo ExoMiner para detectar exoplanetas, ninguno de los hasta ahora descubiertos tiene características parecidas a las que hacen a la Tierra un entorno habitable para el ser humano.

EL(Inverse, NASA, Universe Today)