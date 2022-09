¿Está sufriendo realmente la economía de Rusia por las sanciones de Occidente?

A pesar de los pronósticos que indicaban que la economía rusa iba a colapsar a causa de las sanciones impuestas por Occidente debido a la guerra en Ucrania, esta semana la oficina de estadísticas rusa Rosstat informó que el Producto Interno Bruto (PIB) solo había caído un 0,4% en los primeros seis meses de la guerra.

La inversión de capital aumentó, el rublo se recuperó, y la inflación, que se disparó cuando comenzó la guerra, empezó a disminuir, según esos datos oficiales. Esta semana, un alto funcionario ruso predijo que, durante todo este año, el PIB solo sería un 3% menor y no se contraería en un tercio. Entonces, ¿qué está pasando en Rusia?

Como se preveía, las ganancias provenientes del petróleo y el gas, vendidos especialmente a la Unión Europea, siguen apuntalando las finanzas del país, a pesar de que países como Alemania e Italia están terminando con su dependencia de la energía rusa. El gigante estatal ruso Gazprom acaba de anunciar beneficios récord en el primer semestre, de 2,5 trillones de rublos (41,36 billones de dólares, o 41,4 billones de euros), registrando un 30% de aumento en el precio de sus acciones.

"Aunque la economía rusa está funcionando peor que hace seis meses, eso no es suficiente para evitar que [el presidente ruso, Vladimir] Putin financie la guerra", dijo a DW Maxim Mironov, profesor de Finanzas en el IE Business School en Madrid.

Un estudio de la Universidad de Yale reveló que las importaciones de Rusia se han derrumbado y que los fabricantes luchan por obtener componentes, incluidos semiconductores y otras piezas de alta tecnología. La posición de Rusia como exportador de materias primas se ha deteriorado irreversiblemente, dice el informe, y Moscú se vio obligado a vender más de su petróleo y su gas a Asia con altos descuentos. Cerca de 1.000 empresas se retiraron de Rusia o redujeron sus actividades, causando interrupciones en la operación y despidos masivos.

Colapso económico de Rusia "en dos años”

Uno de los autores del reporte, el profesor de Administración de Empresas Jeffrey Sonnenfeld, dijo recientemente a Times Radio, de Gran Bretaña, que la economía rusa solo podría "sobrevivir con tremendas dificultades durante dos años, más o menos”, en tanto Occidente se mantenga firme con sus sanciones. Sin embargo, otro experto estima que el colapso tardaría mucho tiempo más: "A largo plazo, Rusia ya no podrá seguir siendo la estación de carga de gas para China… pero no compro ese argumento de que la economía rusa colapsará en dos años”, dijo a DW Rolf J. Langhammer, experto alemán en Comercio y ex vicepresidente del Instituto de Economía Mundial de Kiel (ifW-Kiel). Dijo que Rusia ha pasado varios años construyendo su escudo de guerra, y señaló que hay especialistas que piensan que el país está muy bien preparado para un desacoplamiento económico de Occidente.

Empresas como McDonalds abandonaron Rusia debido a la guerra contra Ucrania. Aquí, un cartel del famoso restaurant de comidas rápidas es desmontado en Leningrado.

"El Fondo Monetario Internacional (FMI) escribió en 2021 que Rusia había acumulado efectivo desde el conflicto de 2014 en el este de Ucrania y la anexión de Crimea, y estaba preparado para una guerra de desgaste”, explicó Langhammer. Y señaló que Alemania pagó 20 billones de euros a Rusia por energía en el primer semestre, un 50% más que en el mismo período del año pasado. "Aunque el volumen caiga, debido a los altísimos precios, de todos modos, seguiremos pagando a Rusia unos 3 billones de euros cada mes”, añadió, "o cerca de 15 billones por semestre”.

Putin quema las reservas

Los investigadores de Yale observaron cómo Rusia estaba utilizando los 600.000 millones de dólares en reservas de divisas que actuaron como un colchón para Putin en los primeros meses de la guerra. Dijeron que ya se han utilizado $ 80.000 millones, mientras que Occidente ha congelado la mitad.

Alexander Mihailov, profesor asociado de Economía en la Universidad de Reading, en el Reino Unido, cree que Putin solo se quedará sin dinero para la guerra cuando Occidente pueda reducir por completo su dependencia de la energía rusa, lo que, según él, probablemente tomará otros 2 o 3 años. Si las opciones de Putin se reducen, tendrá que empezar a imprimir dinero para afrontar los costos de la guerra, lo que llevaría a "una depreciación enorme del rublo, a una hiperinflación y a conflictos sociales”. Mironov, por su parte, dijo a DW que no se deben sobreestimar las posibilidades de que la sociedad se levante contra Putin debido a la caída de la economía.

