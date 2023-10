¿Está Rusia allanando el camino para las pruebas nucleares?

Una prueba nuclear sobre Siberia sería "un ultimátum nuclear" para Occidente, las consecuencias para la población local no serían tan malas y "nada tan terrible" ocurriría si se llevara a cabo una explosión termonuclear en la zona.

A grandes rasgos, eso dijo en un video Margarita Simonian, redactora jefa de la cadena rusa RTz, a comienzos de octubre. Simonian es uno de los rostros más conocidos de la propaganda rusa. Aparece a menudo en el programa de televisión de su colega Vladímir Soloviev y es conocida por lanzar comentarios odiosos contra Ucrania y Occidente, sobre todo Estados Unidos.

Pero su extraña propuesta de una explosión nuclear en territorio ruso no solo inquietó al público, sino que también generó la reacción del Kremlin. Dmitry Peskov, portavoz del gobierno de Vladimir Putin, dijo que las palabras de Simonian "no siempre reflejan la posición oficial" y que este debate no tiene sentido.

Sin embargo, este martes (17.10.2023) la Duma rusa sostuvo un debate similar y votó en primera lectura a favor de retirarse del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT, por sus siglas en inglés), una idea propuesta personalmente por Putin y recogida por el presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin.

La jefa de RT, Margarita Simonian. Imagen: ITAR-TASS/IMAGO IMAGES

Rusia busca crear "por fin un equilibrio"

El CTBT es uno de los últimos tratados internacionales sobre armamento que Rusia consideraba vinculante. Moscú justifica su retirada argumentando que EE. UU. nunca ratificó el tratado y que, por lo tanto, ahora es el momento de deshacerse de este para crear por fin un equilibrio entre ambos países, que concentran el 90% de las armas nucleares del mundo.

El tratado en cuestión fue firmado en 1996 por China, EE. UU. y Rusia. Pero, a diferencia de estadounidenses y chinos, Rusia lo ratificó en su Parlamento en 2000. En entrevista con DW, Pavel Podvig, experto nuclear del Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme, explica que el tratado nunca entró en vigor, a pesar de que las cinco grandes potencias nucleares -EE. UU., Rusia, China, Reino Unido y Francia- se atienen a la moratoria desde la década de 1990.

Incluso India y Pakistán dejaron de hacer pruebas nucleares en 1998. Por lo tanto, el único que continúa activo es "Corea de Norte, que ya ha realizado seis pruebas nucleares", agrega Podvig.

"Nadie ganará amigos si realiza nuevas pruebas nucleares. Todas las ideas que se están discutiendo ahora en Rusia en la línea de 'asustemos a todo el mundo', no deberían realmente asustar a nadie. Pero la condena será inequívoca", añade.

La Duma rusa decidió revocar el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT). Imagen: Sergei Fadeichev/dpa/TASS/picture alliance

¿Dónde se realizarían las pruebas?

No sería una sorpresa que Rusia realizara pruebas nucleares, según Maxim Starchak, experto nuclear ruso del Instituto Canadiense de Investigación sobre Política Exterior. Pero hasta ahora, asegura, "no hay indicios claros de que Rusia está planeando tales pruebas en un futuro próximo".

Según Starchak, Rusia ya tiene un territorio preparado para sus pruebas en la doble isla de Novaya Zemlya: "Por lo que se sabe, allí hay tres lugares donde se pueden realizar pruebas nucleares subterráneas. Creo que si se hablara de pruebas nucleares, se llevarían a cabo en estos lugares. Porque no creo que esta locura se realice mediante una explosión en tierra".

Otro paso en la escalada

Los expertos concuerdan en que los planes de Rusia deben tomarse en serio. Podvig plantea que la explosión de una bomba nuclear no tendría motivaciones militares, ya que su único objetivo sería matar el mayor número de personas, en el menor tiempo posible.

Starchak, por su parte, está convencido de que Rusia busca dar un paso más en la escalada de la guerra contra Ucrania. Moscú espera que EE. UU. vea un peligro real para sí mismo, que le obligue a hacer algunas concesiones en la guerra con Ucrania.

