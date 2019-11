¿Está en decadencia el idioma alemán?

Del 9 al 16 de noviembre, la semana temática "Education Future" de ARD, la mayor cadena de televisión pública de Alemania, trata temas vitales para la sociedad del futuro como la educación, la diversidad, la digitalización, el lenguaje y los modelos educativos.

En 2008, dos tercios de los alemanes creían que su idioma iba rápidamente cuesta abajo. Se quejaban, sobre todo, de la comunicación en internet, la falta de lectura, los anglicismos y la jerga juvenil. "Los jóvenes son quienes más aportan al deterioro del lenguaje”, dijo en 2012 el entonces presidente del Consejo de Ortografía, Hans Zehetmair. El vocabulario de los jóvenes con SMS y Twitter es generalmente muy simple: "El alemán se está degradando en los nuevos medios a un 'lenguaje de reciclaje', se acorta cada vez más, se simplifica y se reconstruye sin creatividad", aseguraba.

El lenguaje tiene que adaptarse

"No hay nada de malo en eso", relativiza, por su parte, Andrea-Eva Ewels, directora ejecutiva de la Sociedad para el Idioma Alemán (GfdS): "No, nuestro idioma no se hunde, solo cambia constantemente, porque el mundo está cambiando en una magnitud y a un ritmo sin precedentes", dice a DW Ewels, quien recuerda que "ya no nos expresamos como en el siglo VI o en la Edad Media". Según Ewels, el lenguaje debe adaptarse a las nuevas condiciones de vida, de modo que pueda servir a las personas de la época como un medio de reflexión y comunicación.

Y así, en su opinión, los mensajes de WhatsApp o Twitter no mutilan el idioma, como se suele decir. Gramática reducida y poco espacio para presentar contenido en detalle: todo esto no es nuevo, según Ewels. Hoy se usa el teléfono inteligente, en otros tiempos se enviaban telegramas que solo contenían pocas palabras.

Lenguaje juvenil como espacio de distinción

Andrea-Eva Ewels tampoco comparte las críticas a la jerga juvenil: "No hay evidencia de que el uso lingüístico de los adolescentes sea una de las causas del declive del idioma", apunta la directora de GfdS. "Los jóvenes siempre han tenido su propio lenguaje, que usan sobre todo entre sí, y tienen mucha creatividad, espontaneidad, franqueza y flexibilidad. Además, los jóvenes ven sus expresiones como una distinción de los adultos, como un espacio para la innovación".

El hecho de que las escuelas y universidades prendan la alarma y noten la falta de ortografía y habilidades gramaticales entre los jóvenes no es nada nuevo para Ewels. La GfdS ha recibido quejas de los maestros durante décadas. Pero, especialmente en lo que respecta al descuido del caso dativo y del modo subjuntivo, la experta ve un desarrollo natural: "La modernización de un idioma siempre conduce a la simplificación de la estructura del lenguaje", precisa.

Las funciones gramaticales que son superfluas porque se fusionan con otras existentes, están desapareciendo lentamente del idioma. Y la lingüista Aria Adli, de la Universidad de Colonia, lo ve de manera similar: "Si la generación de los padres se queja de que los hijos ya no hablan su idioma, se puede decir también que la generación de los padres es, a menudo, incapaz de aprender el lenguaje las nuevas generaciones".

"Ultraje metódico de la lengua"

Las quejas sobre el declive del lenguaje tienen una larga tradición. Desde hace siglos se protesta en contra del uso de términos en francés o en inglés. "Las palabras extranjeras se usan porque que no tienen un equivalente congruente en alemán y su efecto es, además, enriquecedor de nuestro vocabulario", concluye Andrea-Eva Ewels.

Estadísticamente, cada tercera o quinta palabra del alemán, ha sido tomada de un idioma extranjero, generalmente con origen en el latín o el griego. Solo el uno o dos por ciento del vocabulario general proviene del inglés. En este contexto, el anglicismo más utilizado es "ok" y, según un estudio de 2016 de la agencia de encuestas de opinión YouGov, el 90 por ciento de los que rechazan los anglicismos usan a menudo esta palabra.

