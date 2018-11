Esposo de Asia Bibi: "Ella ya ha sufrido mucho"

Ashiq Masih, el esposo de una mujer cristiana cuya absolución por cargos de blasfemia ha sacudido a Pakistán, le dijo a DW este sábado (03.11.2018) que está preocupado por la seguridad de su esposa.

Ella, Aasiya Noreen, mejor conocida como Asia Bibi, ha pasado casi 10 años en prisión luego de que unos vecinos la acusaran de insultar al profeta Mahoma. En 2010, fue condenada por blasfemia y sentenciada a muerte. Bibi habría sido la primera persona en Pakistán en ser ejecutada por blasfemia bajo la ley actual y también la primera mujer en el país en ser ejecutada.

Pero el miércoles, el Tribunal Supremo de Pakistán dictaminó que no había pruebas suficientes contra ella y ordenó su liberación. La decisión provocó enfurecidas protestas por parte del partido islamista Tehreek-e-Labaik Pakistán, que solo terminaron después de que el Gobierno del primer ministro Imran Khan aceptara prohibir que Bibi saliera del país y liberar a varios manifestantes arrestados.

¿Cuál es su reacción al acuerdo alcanzado entre Tehreek-e-Labaik Pakistan y el Gobierno?

El acuerdo me dio escalofríos en la columna. Mi familia está asustada, mis familiares están asustados y mis amigos también están asustados. Este acuerdo nunca debería haber sido alcanzado. Los tres jueces emitieron el veredicto después de tener en cuenta todos los aspectos del caso, analizar todos los factores, estudiar las contradicciones y basar todo en hechos. Por lo tanto, el Gobierno no debería haber llegado a tal acuerdo.

¿Que pasará ahora?

Mi esposa ya ha sufrido mucho. Ha pasado diez años en la cárcel. El veredicto del Tribunal Supremo había creado un rayo de esperanza. Estábamos emocionados de que nos encontraríamos con ella pronto. Mis hijas se morían por verla libre, pero ahora esta petición de revisión prolongará su grave situación. Tendrá que permanecer en la cárcel hasta que se decida la petición de revisión.

¿Estará la presión ahora sobre el Poder Judicial?

El Poder Judicial es muy valiente. Realmente ha decidido el veredicto sobre el mérito. Pero ahora, durante la petición de revisión, los clérigos podrían reunirse fuera del Tribunal Supremo e intentar influir en el veredicto. Es un error establecer un precedente en el que se ejerce presión sobre el Poder Judicial. Fui a la corte de sesión, donde pude ver que el juez estaba bajo una presión tremenda para condenar a Asia. El tribunal inferior dictó la decisión contra nosotros, pero no amenazamos a ningún juez, ni dijimos nada en su contra. Fuimos al Tribunal Superior de Lahore y la decisión fue confirmada. No dijimos nada en contra del Poder Judicial, preferimos esperar por años, pero ahora, cuando la decisión ha sido tomada a nuestro favor, estas personas quieren que se revierta. Los clérigos quieren probar que el Tribunal Supremo está equivocado. Esta es una tendencia negativa. A pesar de todo esto, esperamos que el veredicto se decida por el mérito en la petición de revisión.

¿Se sentirá seguro yendo al Tribunal Supremo para asistir a la petición de revisión?

La situación actual es muy peligrosa para nosotros. No tenemos seguridad y nos estamos escondiendo aquí y allá, cambiando frecuentemente nuestra ubicación. Creo que los clérigos rodearán el Tribunal Supremo el día de la audiencia. Realmente me dará mucho miedo ir ese día. Pero creo que Dios nos ha estado protegiendo y también seguirá protegiéndonos. Pongo toda mi confianza en Dios.

¿Cuál es la condición de Asia Bibi?

No me encontré con ella después de este veredicto, pero sí cuando aplazaron el veredicto después de la audiencia. En ese momento ella dijo que aceptaría cualquier veredicto que emitiera el Tribunal. La situación es peligrosa para Asia. Siento que su vida no está a salvo. Debemos recordar que dos hombres cristianos en Faisalabad fueron asesinados hace años después de que un tribunal los liberó. También fueron acusados ​​de blasfemia. Entonces, apelo al Gobierno para que mejore la seguridad de Asia en la cárcel.

