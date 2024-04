Espionaje ruso ligado a la "República Popular de Donetsk"

La policía de Bayreuth, en Baviera (sureste), detuvo a dos hombres acusados de espionaje. Dieter S. y su ayudante Alexander J. son sospechosos de preparar actos de sabotaje en Alemania por encargo de los servicios de inteligencia rusos. Ambos ciudadanos alemanes de origen ruso también están acusados de espiar bases militares estadounidenses y de planear ataques contra rutas de transporte usadas por militares.

La Fiscalía Federal alemana afirmó que Dieter S. era "miembro de la organización terrorista extranjera 'República Popular de Donetsk'". Y con ello, catalogó de facto a la autoproclamada república organización terrorista. Indicó que se trata de una "asociación prorrusa que reivindicó el control del distrito ucraniano de Donetsk en 2014, con el objetivo de separarse de Ucrania, que protagonizó intensos enfrentamientos con las fuerzas armadas ucranianas" y que violentó repetidamente a la población civil.

Un combatiente armado

La investigación dice que Dieter S. estuvo en contacto con una persona vinculada al servicio secreto ruso desde octubre de 2023. Además de integrar una organización terrorista extranjera, se indagan sus planes de atentar violentamente contra el Estado.

La Fiscalía General Federal alemana añade: "Existe una gran sospecha de que Dieter S. participó activamente, entre diciembre de 2014 y septiembre de 2016, como combatiente en el este de Ucrania en una unidad armada de la 'República Popular de Donetsk', y poseía un arma de fuego en ese contexto".

En 2014, cuando la oposición pro-occidente asumió el poder, las "Repúblicas Populares de Donetsk y de Lugansk" declararon su independencia de Ucrania. Tres días antes de la invasión de Rusia en Ucrania en febrero de 2022, el presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció la independencia de las dos regiones separatistas, para posteriormente anexarlas en septiembre del mismo año.

El edificio de la Fiscalía General Federal alemana en Karlsruhe. Imagen: imago images

Cómo se clasifica si una organización es terrorista

Hasta ahora, las autoridades alemanas no habían catalogado a la "República Popular de Donetsk" como organización terrorista. ¿Qué ha cambiado ahora?

El jurista Matthias Hartwig, de la Universidad de Heidelberg, explica a DW que en Alemania hay dos maneras de clasificación: por la vía oficial y por la vía penal. El experto cita el ejemplo del grupo radical Hamás, que está clasificado como organización terrorista a nivel de la Unión Europea, pero también lo está por sentencias judiciales.

Según Hartwig, esto no significa que la "República Popular de Donetsk" sea considerada ahora también terrorista por el Estado alemán, pero desde el punto de vista de la Fiscalía General alemana, sí lo es.

Autoridades y brazos militares

Sin embargo, sigue sin estar claro si se clasifica como terrorista a toda la estructura creada por las autoridades separatistas y rusas, o solo a su parte paramilitar. Hartwig cree que la Fiscalía General considera ilegales todas las estructuras.

Esto, porque las autoridades ucranianas han llegado a la conclusión de que estas estructuras "practican el asesinato". Según el abogado, ahora corresponde a los tribunales decidir si estas estructuras deben considerarse terroristas.

¿Podría haber consecuencias diplomáticas?

"El ministro federal de Justicia, Marco Buschmann, ha concedido la correspondiente autorización de investigación. Es un paso altamente simbólico, que probablemente tendrá consecuencias diplomáticas", afirman Michael Götschenberg y Holger Schmidt, expertos en terrorismo del consorcio alemán de radiodifusoras públicas ARD, sobre el encarcelamiento de Dieter S. y Alexander J.

Por ahora, la única consecuencia diplomática es que el embajador ruso ha sido convocado al Ministerio alemán de Asuntos Exteriores. Sin embargo, el experto en derecho internacional Hartwig no descarta que el escándalo de espionaje pueda tensionar aún más las relaciones entre Alemania y Rusia: "Alemania no está maniatada por el derecho internacional y es libre de decir: 'este es un territorio anexionado y calificamos de terroristas a las estructuras que allí ejercen el poder'. Alemania no violaría el derecho internacional al hacerlo".

(ju/ers)