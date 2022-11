Espacios públicos para la gente en vez de autos

Hacer una ciudad más habitable con colores vivos, quitarles los espacios públicos a los vehículos y devolvérselos a las personas: Esa es la idea que subyace en el proyecto "Piazze Aperte" de Milán.



Otros temas en Euromaxx:

Acrobacia urbana por el clima

Nuestro planeta está en peligro. Los atletas de Parkour parisinos "On The Spot Parkour" llaman la atención sobre esto. Su mensaje: Todos podemos contribuir a bajar el consumo de energía con nuestro comportamiento.







Arquitectura verde al máximo: Una casa hecha de residuos

Arquitectura verde y social: todos los materiales utilizados en un nuevo edificio de viviendas y oficinas en Berlín son producto de desechos o materiales reciclables. Un edificio ecosostenible y un ejemplo innovador.







Las abuelas reposteras

Café multigeneracional y escuela de repostería en línea: en el "Café Vollpension" de Viena, unas abuelas hacen dulces según las recetas tradicionales de la familia, atrayendo a un público cada vez más numeroso.







Europa superlativa: El Silbo Gomero

Los habitantes de la isla canaria de La Gomera eran capaces de comunicarse a larga distancia incluso antes de que se inventara el teléfono. Con el "Silbo Gomero" pueden transmitir mensajes o comunicarse entre sí.





