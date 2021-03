España y Alemania se suman a EE.UU. y piden a sus ciudadanos que abandonen Birmania

El Gobierno alemán ha pedido a sus ciudadanos que abandonen Birmania lo antes posible ante el recrudecimiento de la situación y la violencia creciente en el país.

"No puede descartarse una nueva escalada de violencia por parte de las fuerzas de seguridad y es impredecible cómo evolucionará la situación", apuntó el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de un comunicado. Se pide, por tanto, a los ciudadanos alemanes que "salgan del país lo antes posible" mientras sigan disponibles los vuelos comerciales. Se recomienda asimismo encarecidamente evitar toda concentración y manifestaciones.

Lo mismo hizo el Gobierno español, que mediante un comunicado recomienda a sus ciudadanos que salgan de Birmania ante el recrudecimiento de la violencia militar contra las protestas y la escalada del conflicto con las minorías étnicas." En el caso de que usted se encuentre actualmente en Myanmar: Se recomienda abandonar el país a la brevedad posible, haciendo uso de los vuelos disponibles para salir", dice el mensaje del ministerio de Exteriores español.



Horas antes, el gobierno de Estados Unidos ordenó la evacuación de los empleados gubernamentales estadounidenses que no sean esenciales de Birmania. En un comunicado, la cartera de Exteriores informó que había actualizado sus recomendaciones de viaje al país asiático para incluir la orden de evacuación del personal no esencial y de sus familiares. Además, en su aviso el Departamento de Estado elevó a 4 -el máximo- su aviso de viaje a Birmania, adonde recomienda no trasladarse por la agitación civil, la violencia armada y el COVID-19.

Washington también había anunciado la suspensión de todo el comercio con Birmania por las hostilidades de la junta militar contra los civiles.

mn (EFE, AFP)