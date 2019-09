España se proclama campeona mundial de baloncesto

España volvió a proclamarse este domingo (15.09.2019) en Pekín campeona del mundo de baloncesto en una final en la que siempre fue por delante de Argentina y que concluyó con 20 puntos de ventaja (95-75). Con un gran trabajo coral defensivo, la selección española consiguió durante gran parte del partido anular el ataque de los argentinos, incapaces de desplegar su poderosa ofensiva.

El jugador de la selección española Ricky Rubio se mostró feliz tras proclamarse campeón del mundo, afirmando que "este equipo es de leyenda". "Hemos trabajado muy duro, hemos sacrificado mucho, cada uno da muchísimo para el otro y hemos demostrado una lección ya no solo para el deporte sino para la vida en general. Este equipo es de leyenda", dijo Rubio a la televisión Cuatro, nada más finalizar la final contra Argentina. "He aprendido muchísimo, he sabido prepararme para este momento, sabía que era muy importante para mí, lo he disfrutado como un niño pequeño y es algo muy especial", aseguró.

Rubio, Gasol y Scola en el mejor equipo del Mundial

Los jugadores de la selección española de baloncesto Ricky Rubio y Marc Gasol, así como el pívot de la selección argentina Luis Scola integran el mejor cinco del Mundial, anunciado al concluir la final. Completan el quinteto el alero serbio Bogdan Bogdanovich y el escolta francés Evan Fournier.

Luis Scola de Argentina y Marc Gasol de España luchan por el balón durante la final de la Copa Mundial de Baloncesto FIBA

Rubio fue elegido además el mejor jugador del torneo y el mejor de la final entre España y Argentina, que concluyó con la victoria de los españoles por 95-75. Gasol, que anotó en el partido de hoy 14 puntos, había sido elegido el mejor jugador de la semifinal ante Australia. Por su parte Scola, que ha realizado un gran Mundial en el que llevaba una media de 19,3 canastas marcadas, tuvo hoy su peor actuación con tan solo 8 tantos.

FEW (EFE, AFP, Reuters)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |