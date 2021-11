España impone cuarentena a viajeros de países africanos

El Boletín Oficial del Estado español (BOE) publica este lunes (29.11.2021) la orden del Ministerio de Sanidad con esta medida restrictiva para los vuelos que lleguen a España, con o sin escalas intermedias, desde cualquier aeropuerto situado en Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zimbabwe.

Quedan excluidos los pasajeros en tránsito que sean residentes o titulares de visados de larga duración de países europeos y Estados asociados Schengen, Andorra, Mónaco, el Vaticano o San Marino, que se dirijan a esos países, así como el personal aeronáutico necesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo.

Los viajeros deberán guardar cuarentena durante los diez días siguientes a la llegada a España o durante toda su estancia, si esta fuera inferior a ese plazo.

Este periodo podrá finalizar antes si al séptimo día el viajero es sometido a una prueba diagnóstica de infección activa con resultado negativo.

Las pruebas admitidas serán la NAAT u otras basadas en técnicas moleculares equivalentes, así como los test de antígenos que tengan un rendimiento mínimo ≥ 90 % de sensibilidad y ≥ 97 % de especificidad.

Durante la cuarentena deben permanecer en su domicilio o alojamiento y limitar los accesos de terceras personas.

También tienen que restringir sus desplazamientos a los imprescindibles, como adquirir alimentos, productos farmacéuticos o de primera necesidad, la asistencia a centros de salud o por causas de fuerza mayor.

Gobierno pide tranquilidad y prudencia porque España es un "país seguro"

El Gobierno ha hecho hoy un llamamiento a la tranquilidad de la población, a la que ha pedido, no obstante, que extreme las medidas de precaución contra el coronavirus, tras subrayar que "España es un país seguro hoy".

Así lo ha dicho la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en una entrevista en TVE, en la que ha señalado que, "a estas horas, no hay ningún caso confirmado" en España de ómicron, la nueva variante del coronavirus detectada en el sur de África.

Tras recalcar que España es el país "con menor aceptación" del coronavirus por los altos índices de vacunación y por las medidas de precaución que se han adoptado, ha pedido que se siga manteniendo ese rigor en el uso de la mascarilla y en la prevención.

Sobre cómo se debe afrontar el próximo puente de diciembre y las navidades, la ministra ha dicho que la situación no tiene nada que ver con la de hace un año porque, entre otras cosas, no había vacuna y, por tanto, no se había iniciado el proceso de inmunización de la población.

"Hoy sí que tenemos esa herramienta que ha resultado tan valiosa para protegernos del virus", ha apostillado.

Sobre el retorno de los españoles que están atrapados en Sudáfrica, ha señalado que el Ministerio de Asuntos Exteriores está trabajando para que pueden regresar con total normalidad, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. (EFE).