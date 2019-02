España: de nuevo en la cuerda floja

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ): lucha por más justicia social

"España elige un nuevo Parlamento el 28 de abril. Una sorpresiva decisión del primer ministro Sánchez, quien espera mantener las riendas del país, aunque las encuestas hablan de un repunte de la derecha. Sánchez y su gobierno de minoría socialista querían cumplir el período legislativo regular, que termina en junio de 2020. Pero después de que el proyecto de ley del presupuesto del Parlamento fracasara, Sánchez pasó a la ofensiva.

Después de solo ocho meses y medio en el cargo, Sánchez espera tomar la iniciativa política con su sorprendente paso y, finalmente, conquistar una mayoría más fuerte. Hasta ahora, contaba con 84 diputados del partido socialista PSOE, de un total de 350 diputados. En el Parlamento dependía demasiado de pequeños partidos regionales y separatistas.

El 13 de febrero fueron los 17 miembros de los dos partidos catalanes los que hicieron naufragar su proyecto de presupuesto, que ahora es la base del programa electoral de Sánchez. El "presupuesto más social de España en la última década", según el mismo jefe de gobierno, quien prometió "luchar por más justicia social después de años de crisis y austeridad”.

El PSOE apuesta ahora por el creciente inconformismo entre los votantes del centro. Encuestas predicen que el partido populista de derecha Vox continuará su senda de triunfo en el resto de España, luego de Andalucía. Sin embargo, la cooperación del conservador Partido Popular (PP) y el liberal partido Ciudadanos con Vox, partido de ultraderecha, despierta escepticismo entre los españoles conservadores. En Andalucía, Vox ayudó a los dos principales partidos del gobierno sin unirse formalmente a la coalición.

Expertos creen que, sumados, el PP, Ciudadanos y Vox obtendrían el 50%. El PSOE, por parte, recibiría un 24%, superando al PP. Pero el espectro de la izquierda española está debilitado, y dividido. El partido populista de izquierda Podemos, se encuentra en una lucha interna por el poder, y ganaría solo el 15%. Constituir un Gobierno después del 28 de abril podría, por lo tanto, convertirse en un nuevo malabarismo sobre la cuerda floja”.

Tagesspiegel, de Berlín: el chantaje de los independentistas

"Los separatistas quisieron presionar un referéndum de independencia vinculante para Cataluña, una condición rechazada por el gobierno. "No nos dejaremos chantajear", dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Pedro Sánchez había dejado en claro que la escisión buscada por los separatistas de Cataluña no es negociable: "La independencia catalana no es constitucional ni deseada por la mayoría de los catalanes". Sánchez acusó a los independentistas de no haber utilizado el diálogo ofrecido por el gobierno socialista para resolver el conflicto en Cataluña. La Constitución de España prohíbe, como es el caso en la mayoría de los Estados, la separación de un territorio".

La prensa, de Viena, Austria: prueba de fuego para la democracia española

"España no tiene un minuto que perder". Así convocó el primer ministro español, Pedro Sánchez, a nuevas elecciones para el 28 de abril. Los encuestadores no prevén mayoría para un solo partido. Aunque el PSOE lidera en las encuestas actuales y alcanza un promedio del 24 por ciento, el Partido Popular Conservador (PP) y el Partido Liberal Ciudadanos están en el mismo nivel.

Desde hace más de tres años no ha habido un gobierno mayoritario en España, y las reformas se hacen cada vez más difíciles y se retrasan. Sánchez llegó a la cabeza del Gobierno después de un voto de censura del PSOE contra el primer ministro conservador Mariano Rajoy. El PSOE reaccionó así a un escándalo de corrupción del partido de Rajoy.

España, la cuarta economía más grande de la zona euro, tras una crisis económica, ha estado en una ruta de recuperación desde 2013. Pero la incertidumbre política sigue creciendo en el país, y ha contribuido al fortalecimiento de partidos populistas como Vox, sumada a la fragmentación de los partidos, y los intentos de independencia en Cataluña".

(er)