España convoca al embajador argentino en Madrid

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó el lunes (20.05.2024) al embajador argentino en Madrid, Roberto S. Bosch, para exigirle disculpas públicas por las acusaciones del presidente argentino Javier Milei contra la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El Gobierno argentino, en cambio, estimó que era Sánchez quien debía disculparse.

"Esta misma mañana está convocado el embajador de Argentina, voy a trasladar la gravedad de la situación y le voy a exigir una vez más disculpas públicas por parte de Javier Milei", declaró Albares en la radio Cadena Ser. El domingo, en un acto de la ultraderecha española, Milei llamó "corrupta" a Begoña Gómez, la esposa de Sánchez. Preguntado hoy explícitamente sobre la posibilidad de romper relaciones diplomáticas, Albares dijo que se contemplaba la posibilidad si Milei no se disculpaba. "Nosotros no queremos ejercer esas medidas, pero si no hay disculpas públicas, lo vamos a hacer", aseguró el canciller español.

El principal partido de la oposición, el Partido Popular, ha descalificado el anuncio del ministro, aunque consideró una "intromisión" el discurso de Milei y una descortesía que no se reuniera ni con el Rey ni con el Gobierno. "Convertir a la mujer de Pedro Sánchez en la razón de una posible rotura de las relaciones con Argentina es exagerar muchísimo", ha afirmado el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, en una entrevista con la emisora de radio COPE. "La mujer de Pedro Sánchez no es un asunto de Estado", zanjó. "Para no dar explicaciones es una particular, pero para romper relaciones con Argentina es casi la reina de España", ha afeado González Pons.

Ya el domingo, Albares llamó a consultas a la embajadora española en Argentina, María Jesús Alonso Jiménez, y exigió al presidente argentino que pidiera perdón. Desde Argentina, ya se había descartado pedir disculpas. "No corresponde ninguna disculpa. Ninguna disculpa. Al contrario, yo creo que debería haber varias disculpas del gobierno español por las cosas que han dicho del presidente Milei", declaró al canal TN el ministro del Interior argentino, Guillermo Francos, poco después de que el vocero presidencial Manuel Adorni se expresara en el mismo sentido en el canal LN+.

lgc (afp, efe)