Cataluña pide evitar recoger hijos de escuelas por tormenta

El operador aeroportuario Aena desvió vuelos del aeropuerto de Barcelona-El Prat y Protección Civil de Cataluña pidió a los padres no acudir a las escuelas y a los empleados que no se muevan de sus puesto, por lluvias.

En un aviso extremadamente sensible para la población, Protección Civil de Cataluña, en España, ha pedido a los padres que no acudan a recoger a los niños a las escuelas y ha solicitado a los empleados que no se muevan de sus puestos de trabajo.

En un mensaje en las redes, Protección Civil pide evitar la movilidad, al tiempo que recuerda que "las escuelas son un lugar seguro". A los trabajadores, por su parte, les pide que permanezcan en sus centros de trabajo y que no se muevan de ellos hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

Las comarcas del Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Garraf y Barcelonès se encuentran en alerta máxima por acumulación de agua y lluvia torrencial este lunes.

Vuelos desviados

"Se ha constituido comité de crisis en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para hacer seguimiento de la repercusión por las fuertes tormentas que están teniendo lugar en la jornada de hoy en el aeropuerto de Barcelona. Se están viendo afectadas algunas zonas de las terminales con goteras, principalmente en zona publica T1 y parking. Hasta el momento se han registrado 15 DESVIOS", había escrito antes el ministro de Transportes, Óscar Puente, en X.

El servicio de los trenes de cercanías de Cataluña también fue cancelado, agregó el funcionario en otra publicación en su cuenta de X, donde se lee: "A instancias de Protección Civil paramos todo el servicio de Rodalies Cataluña hasta nuevo aviso."

Aena, por su parte, confirmó la información en la misma plataforma, elevando a 17 la cifra de vuelos desviados hasta poco antes del mediodía de este lunes 3 de noviembre.

Estos avisos se conocen mientras continúan las labores de recuperación tras las históricas y devastadoras inundaciones sufridas en la provincia de Valencia y en zonas aledañas.

rml (reuters, @oscar_puente_, @aena, @emergenciescat, actualizado a las 12:34 CET)