España: cómo la Iglesia Católica hace dinero con la fe

Según datos de la Conferencia Episcopal de España, hay 92 fiestas católicas en el país que han obtenido la declaración de "Fiestas de Interés Turístico Nacional"; otras 42 llevan incluso el sello de "Fiestas de Interés Turístico Internacional". Entre ellas se destacan las procesiones de Semana Santa de Sevilla y Málaga, la Adoración de la Virgen del Rocío, en la provincia de Huelva, y los Sanfermines de Pamplona. Según la Conferencia Episcopal, la facturación asociada a las fiestas religiosas supone más del tres por ciento del PIB español.

El poder económico de la fe

"Las pomposas fiestas religiosas también son una razón clave por la que, según un estudio del sitio web de vuelos Jetcost, España fue el destino de viaje más popular para los europeos durante estas vacaciones de Semana Santa”, dice a DW el experto en religión Enrique Sancho. Los peregrinos son bienvenidos, sobre todo, en hoteles, tiendas y restaurantes, ya que gastan más del doble que un turista común, según un estudio de la Universidad Gallega de Santiago de Compostela. "Sobre todo, los estadounidenses y los coreanos”, señala Miguel Fernández, cofrade de Sahagún, un pueblo en la provincia de León, en entrevista con DW.

La asociación de criadores de toros "Unión de Criadores de Toros de Lidia" estima que los turistas gastan alrededor de 45 millones de euros al año en los Sanfermines, aunque no se sabe si la historia de San Fermín -al igual que la del apóstol Santiago, del que se dice que está enterrado en la catedral de Santiago de Compostela en Galicia- sea cierta. En los últimos diez años, y a pesar de las dudas, el número de peregrinos de la ruta jacobea se ha más que duplicado. Alrededor de 400.000 personas recorre el camino a Santiago cada año.

El número de peregrinos que realiza el Camino de Santiago se ha duplicado en la última década.

Formación y turismo: la Iglesia juega papel relevante

"Se trata de la unión con los demás, y no tanto de la fe. A los extranjeros les gusta eso. Por eso todavía hay un enorme potencial para España en ese ámbito”, opina Sancho. España ha puesto en marcha, junto a los países latinoamericanos, el Congreso Internacional de Turismo Religioso y Sustentable, donde sacerdotes y clérigos explotan las posibilidades económicas de la religión como destino vacacional. En 2021 este tuvo lugar en Pamplona, uno de los mejores ejemplos de cómo la religión puede convertirse en un factor económico para una ciudad. Aquí la prelatura ultracatólica Opus Dei creó la Universidad de Navarra, una de las mejores de España. Aunque hay más de 600 casos de abusos sexuales aún no esclarecidos en la Iglesia de España, así como muchos casos de corrupción, estos no parecen haber perjudicado el negocio que es posible hacer con la religión.

No se puede obviar que la Iglesia Católica española asume muchas tareas del Estado. Sus escuelas y universidades son consideradas las mejores del país. En un estudio de la Fundación EY de 2016 se corroboró que la Iglesia española también asume muchas funciones estatales, ahorrando dinero a los contribuyentes. En 2016, la Iglesia gastó casi 1.400 millones de euros, cinco veces más de lo que pagaron los españoles en impuestos eclesiásticos.

En España hay 69 diócesis, 23.000 parroquias y 750 monasterios, donde se brindan educación, se distribuyen alimentos y se prestan muchos otros servicios sociales. También cuentan con muchos tesoros artísticos, que se promueven a nivel nacional y para promover el turimos. Según la Conferencia de Arzobispos, hay más de 1,5 millones de niños en los 2.586 centros de formación católica en España. En Alemania, con el doble de población, no hay ni la mitad de escuelas religiosas.

Jesuitas y Opus Dei tienen mucha influencia

Las escuelas de negocios lideradas por jesuitas (ESADE), y la prelatura ultracatólica del Opus Deí (IESE), tienen mucha influencia en la política y la economía del país. El actual Gobierno español de izquierda trata de frenar el poder de la Iglesia, pero sin éxito: "En España, más que en ningún otro lugar de Europa, la fe es parte de la cultura y también del turismo. Los ateos también peregrinan y participan en las procesiones”, concluye Enrique Sancho.

