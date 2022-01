Esch, capital cultural europea 2022, presenta su programa

"¡Baila tu región!" Este es uno de los 160 proyectos que se ponen en marcha en este año de la Capitalidad Cultural. Los habitantes de Esch-sur-Alzette y de otros 17 municipios de Luxemburgo y de la vecina Francia deben enviar sus mejores pasos de baile a los creadores de "Esch2022" a través de Instagram o TikTok. A continuación, los profesionales editarán un vídeo para el "Remix Festival". Una nueva mezcla, el remix, es el leitmotiv de todo el programa de la Capital de la Cultura, explica la directora general de "Esch2022", Nancy Braun. "Bajo el lema 'Cultura Remix', se vincula lo conocido con lo desconocido, la alta cultura con la cultura cotidiana. El objetivo es crear la posibilidad de que diferentes ideas se combinen en algo nuevo", dijo el responsable de la Capital de la Cultura a DW. "Los ciudadanos están invitados a participar en la misión como socios del proyecto, pero también como voluntarios. El mensaje central es: participa, moldea activamente el futuro de la región y diviértete haciéndolo".

Mezclar una y otra vez

Los proyectos, teatro, danza, música y actuación se desarrollan en cuatro líneas principales: "Remix Nature. Remix Art. Remix Europa. Remix yourself". Se trata del futuro de la región. Todo debe ser sostenible, no solo para un año de Capital de la Cultura. Hay arte digital en la antigua planta industrial "Müllerei", recién renovada, pero también cultura cervecera y música de vientos de la "Harmonie de Soleuvre". El año de la Capital Europea de la Cultura no es una exposición de arte, pero tampoco es una gran feria, explica la Directora General, Nancy Braun. "Es un programa muy completo. Es importante que haya algo para todos". Al fin y al cabo, en Esch-sur-Alzette y la región fronteriza del sur de Luxemburgo viven personas de 122 naciones. El antiguo centro del carbón y del acero tuvo que reinventarse en un proceso de cambio estructural. Desde el punto de vista cultural, también se trata de la emancipación de la gran capital de Luxemburgo en el Gran Ducado. Pero Esch nunca ha sido provinciana, dice Nancy Braun. "Esch es más realista y menos chic, pero también más progresista y experimental".

Mezcla de lenguas, mezcla de culturas

En Esch-sur-Alzette, la gente está orgullosa del carácter mixto de su ciudad. Esto también se expresa en el multilingüismo. Además del luxemburgués, se habla alemán, francés y mucho portugués e italiano. Muchos de los inmigrantes proceden de Portugal e Italia. Miles de franceses, belgas y alemanes se desplazan diariamente a Luxemburgo. El multilingüismo y el intercambio cultural se reflejan en el proyecto teatral "Idiomatic". Cinco actores intentan conversar en cinco idiomas. Serio, divertido y a veces absurdo.

Este año está previsto un intenso intercambio europeo con las otras dos Capitales de la Cultura, Kaunas (Lituania) y Novi Sad (Serbia). Alrededor de un tercio de los proyectos de Esch tienen vínculos con Kaunas y Novi Sad. Las tres ciudades están unidas por el hecho de ser las segundas de sus respectivos países y quieren salir de la sombra de sus capitales a través de la cultura.

El gran festival de apertura "Remix opening" se ha trasladado al 26 de febrero y no se celebró, como es habitual, a principios de año. Tal vez para entonces el peligro de ómicron haya pasado en Luxemburgo y el tiempo sea un poco más cálido, esperan los organizadores.

